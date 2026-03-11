11 de marzo de 2026 Inicio
Habló la maratonista que ganó una carrera en Malvinas: "La idea es que se nombre y las generaciones pregunten qué pasó"

La atleta logró un triunfo histórico al imponerse en la Stanley Marathon y, a metros de la meta, le dedicó la victoria a los caídos. Candela Cerrone explicó que no la dejaron utilizar ninguna insignia alusiva a la Argentina, lo que le despertó el espíritu competitivo para representar al país: “Nadie muere si hay memoria”.

"Lo que dije llegando a la meta fue súper sentido, aunque no planeado", reconoció Candela Cerrone

La maratonista argentina Candela Cerrone logró un triunfo histórico tras consagrarse en la 15ª edición de la Stanley Marathon, disputada este domingo en las Islas Malvinas. Su hazaña quedó en la historia y quedó marcada por su dedicatoria a los excombatientes y caídos de guerra en 1982. “La idea es que se nombre a Malvinas y las generaciones pregunten qué pasó”, confesó.

La atleta de Pinamar obtuvo el primer puesto tras un registro oficial de 3 horas, 14 minutos y 30 segundos, en la categoría femenina de la competencia más austral del mundo. El evento, certificado por la AIMS, se desarrolló bajo condiciones climáticas extremas en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.

Según sus propias palabras en diálogo con La Mañana por C5N, la victoria “fue súper emotivo y muy duro por el recorrido por el clima, pero ese día fue atípico, había un sol radiante que en un momento dije ‘en el cielo está nuestra bandera’”.

Si bien su preparación para esta prueba de 42 kilómetros llevó varios meses, al estar allí se enteró que durante la competencia no podía llevar ninguna insignia alusiva a Argentina, eso hizo que la maratón tome un gusto diferente.

“La mayoría viene por la atracción de correr el maratón más austral del mundo, para nosotros venir acá es por otra cosa”, señaló e indicó: “Cuando surgió el viaje era por el atractivo de poder corren en nuestras islas, si bien me gusta correr en las maratones de nuestro país, cuando me enteré que acá no podía correr con nada nuestro eso me despertó mi espíritu competitivo y la única forma que esto resuene es ganándolo”.

La repercusión y emoción de su dedicatoria a los soldados de Malvinas

Candela Cerrone no solo ganó la carrera en las Islas Malvinas, sino que si nombre tomó notoriedad por sus palabras a metros de llegar a la línea de meta. “¡Por los caídos, por los veteranos, por todos los que estuvieron acá!”, fueron sus palabras, pero ahora reconoció que no fue planeado.

“Voy a ser sincera, no me acordaba todo lo que dije en la carrera hasta que vi el video. Comúnmente, en un maratón no tenes conciencia de los últimos metros por todo el esfuerzo que venís haciendo. Sí recordé y soy consciente de gritar Argentina cuando crucé el arco”, explicó en declaraciones con C5N y detalló: “Hasta última hora de esa noche no nos enteramos por un tema de señal la repercusión de ese video. Lo que dije fue súper sentido durante el recorrido, aunque no planeado”.

En ese sentido, reconoció que por lo emotivo que significa las Islas Malvinas para los argentinos, la intención de Cerrone es que “se nombre Malvinas, que muchas generaciones pregunten qué pasó con Malvinas". "Nadie muere si hay memoria”, concluyó.

