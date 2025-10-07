Escapada de Buenos Aires: tiene solo 30 habitantes y ofrece una experiencia única de tranquilidad

En medio del campo bonaerense, a poco más de 250 kilómetros de Buenos Aires, se encuentra Paraje Islas, un rincón detenido en el tiempo con apenas 30 habitantes distribuidos en seis familias. Este lugar, perteneciente al partido de Veinticinco de Mayo, ofrece una experiencia auténtica de paz, historia y vida rural, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.
La antigua estación de tren fue durante décadas el corazón del pueblo. Tras la interrupción del servicio en 2012, el silencio se apoderó del paraje hasta que, en 2015, Gustavo y Elba, dos vecinos comprometidos, decidieron devolverle la vida al lugar. Restauraron la estación y la transformaron en el Centro Cultural Islas, un espacio que reúne talleres, ferias y celebraciones que mantienen vivas las tradiciones.
Hoy, este punto del mapa de la provincia se presenta como un refugio de calma y comunidad. Sin multitudes ni grandes estructuras turísticas, Islas invita a caminar por sus calles de tierra, respirar aire puro y redescubrir la esencia del campo bonaerense.
Dónde queda Paraje Islas
Este pequeño paraje se ubica en el partido de Veinticinco de Mayo, en el corazón de la provincia de Buenos Aires. Rodeado de llanuras y campos, su entorno natural es ideal para disfrutar del silencio y la tranquilidad del paisaje pampeano.
Qué puedo hacer en Paraje Islas
El Centro Cultural Islas es el alma del pueblo: allí se dictan talleres artísticos, se realizan peñas folclóricas y, cada marzo, tiene lugar una jornada que convoca a más de 2.000 visitantes. Además, se puede recorrer la vieja estación de tren, conocer a los vecinos, participar en festividades locales. Sin embargo, Islas no busca atraer turismo masivo, sino ofrecer una experiencia genuina y cercana, donde el tiempo parece transcurrir más lento y cada encuentro tiene valor.
Islas
El acceso por rutas nacionales y caminos rurales lo convierte en una escapada ideal desde Buenos Aires.
Guido Rodríguez
Cómo llegar a Paraje Islas
Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto dura poco más de tres horas. Se puede acceder por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy, continuar por la Ruta Provincial 51, empalmar con la Ruta 46 y avanzar unos 24 kilómetros por camino rural hasta llegar a Islas. También es posible viajar en tren o micro hasta Veinticinco de Mayo y contratar allí un traslado local.