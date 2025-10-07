Escapada de Buenos Aires: tiene solo 30 habitantes y ofrece una experiencia única de tranquilidad

A tres horas de la Ciudad, un pequeño paraje bonaerense revive gracias a sus vecinos y se convierte en un destino ideal para el descanso.

El Centro Cultural, creado por vecinos, es el corazón del paraje y centro de sus celebraciones.

En medio del campo bonaerense , a poco más de 250 kilómetros de Buenos Aires , se encuentra Paraje Islas , un rincón detenido en el tiempo con apenas 30 habitantes distribuidos en seis familias. Este lugar, perteneciente al partido de Veinticinco de Mayo , ofrece una experiencia auténtica de paz, historia y vida rural, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.

La antigua estación de tren fue durante décadas el corazón del pueblo. Tras la interrupción del servicio en 2012 , el silencio se apoderó del paraje hasta que, en 2015, Gustavo y Elba , dos vecinos comprometidos, decidieron devolverle la vida al lugar . Restauraron la estación y la transformaron en el Centro Cultural Islas , un espacio que reúne talleres, ferias y celebraciones que mantienen vivas las tradiciones.

Hoy, este punto del mapa de la provincia se presenta como un refugio de calma y comunidad. Sin multitudes ni grandes estructuras turísticas, Islas invita a caminar por sus calles de tierra , respirar aire puro y redescubrir la esencia del campo bonaerense .

Este pequeño paraje se ubica en el partido de Veinticinco de Mayo , en el corazón de la provincia de Buenos Aires . Rodeado de llanuras y campos , su entorno natural es ideal para disfrutar del silencio y la tranquilidad del paisaje pampeano.

Qué puedo hacer en Paraje Islas

El Centro Cultural Islas es el alma del pueblo: allí se dictan talleres artísticos, se realizan peñas folclóricas y, cada marzo, tiene lugar una jornada que convoca a más de 2.000 visitantes. Además, se puede recorrer la vieja estación de tren, conocer a los vecinos, participar en festividades locales. Sin embargo, Islas no busca atraer turismo masivo, sino ofrecer una experiencia genuina y cercana, donde el tiempo parece transcurrir más lento y cada encuentro tiene valor.

Islas El acceso por rutas nacionales y caminos rurales lo convierte en una escapada ideal desde Buenos Aires. Guido Rodríguez

Cómo llegar a Paraje Islas

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el viaje en auto dura poco más de tres horas. Se puede acceder por la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy, continuar por la Ruta Provincial 51, empalmar con la Ruta 46 y avanzar unos 24 kilómetros por camino rural hasta llegar a Islas. También es posible viajar en tren o micro hasta Veinticinco de Mayo y contratar allí un traslado local.