El partido de 20 horas que Guillermo Vilas ganó en Roland Garros con apendicitis: el insólito pedido al cirujano

El argentino se presentó al Grand Slam en Francia con la intención de repetir su título en 1977 y una dolencia lo obligó a retirarse del torneo, pero antes hubo un fallo que lo benefició y generó controversia.

Para la mayoría de los tenistas argentinos, Roland Garros es el Grand Slam más importante porque se juega en la superficie por excelencia del país y que les da más chances. Guillermo Vilas logró levantar el trofeo en París en 1977 ; había llegado a la final en 1978 y la expectativa era total para los años posteriores. En 1980, todavía en una época de gran nivel del marplatense, se presentó a jugar el torneo: ganó en primera, segunda y tercera ronda. Pero en la cuarta ronda se impuso cuando sufría apendicitis. ¿Cómo fue posible?

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Debutó en 1969 y se retiró en 1992, pero en el medio trabajó para superarse y quedar en la historia. Es el mejor tenista argentino de todos los tiempos. Conquistó Roland Garros, Australia —cuando todavía se jugaba en césped— y Estados Unidos a nivel Grand Slam. Además, ganó 62 títulos en total, fue finalista en otros 40 y llegó al N°2 del mundo. Incluso, quizás se pueda hablar de que fue N°1 y no fue reconocido, pero esa es otra historia...

Luego de una temporada positiva, viajó a Francia para jugar Roland Garros en 1980 . Las primeras rondas las pasó sin problemas y clasificó a octavos con toda la fe puesta en una nueva consagración. Pero el 2 de junio, con lluvia en París y un calor intenso que afectaba a Europa, Vilas se fue a entrenar en lo que parecía ser una jornada normal del torneo: atractiva, pero normal.

El cuadro masculino tenía al sueco Bjorn Borg en su máximo esplendor y también al estadounidense Jimmy Connors, entre otros. Guillermo partía como cuarto preclasificado y, lo dicho, llegó a la cancha 5 del Stade Roland Garros para iniciar su preparación final para el encuentro. Pero, en pleno entrenamiento, comenzó a sentir un fuerte dolor en el estómago que le dificultaba la actividad.

Avisó a su equipo para que estén atentos y recibió una medicación. Llegó la hora del partido y su rival, Manuel Orantes, lo esperaba en la cancha 1 —hoy ya no existe— para disputar el encuentro. Pasó media hora y no apareció. Antes de que se cumplieran los 60 minutos reglamentarios, el español entendió que el argentino no se iba a presentar y que, por lógica, le habían dado el partido por ganado debido al abandono de su rival.

Vilas Vilas cayó en 4ta. ronda en 1980. El gráfico

Sin embargo, el Comité Organizador planteó una situación distinta a la que el español creía. Habían decidido postergar el partido por una hora, ¡sin avisarle a Orantes! Vilas llegó a las 15:20, diez minutos antes del inicio, para disputar el encuentro y su contrincante ya no estaba. ¿Qué pasó? Desde la organización estaban esperando que al argentino le hiciera efecto el remedio ingerido por el dolor de estómago.

Al no tener rival, la organización volvió a postergar el partido para el día siguiente. Cuando Orantes se entera de todo lo sucedido, expresó su molestia porque consideró que habían beneficiado al marplatense. Consideró que, al no presentarse, debían darle los puntos. Por eso habló en conferencia de prensa: "Aquellos que conocen la reglamentación saben que tengo toda la razón del mundo. No sé si esto es una ligereza de la Federación Internacional de Tenis (ITF), del Comité Organizador del torneo o de Guillermo, cosa que me resulta poco probable porque es mi amigo. Pero hay un perjudicado y soy yo".

Orantes tomó una decisión: no ir. "Desde ya que no me voy a presentar. Sé que todo está de mi lado y me quedaré tranquilo. Anímicamente no estoy bien; esta situación repercutió en mi estado emocional. ¿Si Vilas se presenta a jugar mañana? Allá él. Acá alguien se equivocó y no me interesa quién", agregó el europeo.

Orantes Manuel Manuel Orantes consideró que fue perjudicado por Roland Garros. Redes sociales

Efectivamente, no se presentó a jugar al otro día y Guillermo Vilas, presente en el estadio en muy mal estado físico, fue declarado ganador del partido sin jugar. El español continuó: “Creo que tomé una buena decisión: no soy rehén de nadie. Hay reglamentos que deben ser respetados. Tengo la impresión de que Vilas fue favorecido; nunca fui avisado con exactitud sobre el horario fijado para el partido".

Ese mismo martes en el que debía disputarse el partido postergado, Vilas continuó con molestias y asistió al hospital Saint Joseph de París, donde le realizaron un lavaje de estómago. Al otro día se presentó en cuartos de final y, a pesar de que batalló, cayó en cuatro sets ante el estadounidense Harold Solomon.

A la noche del 3 de junio, volvió a expresar que los dolores abdominales no cesaban, incluso con procedimiento realizado. Fue entonces que, después de una serie de estudios, le descubrieron una apendicitis. El tenista quedó en reposo por unos días, el 12 de junio fue internado y el 13 pasó por el quirófano, donde le extirparon el apéndice y evitaron una posible peritonitis debido al tiempo que había soportado el dolor.

Vilas Vilas estuvo acompañada de su novia Gabriela Blondeau. El Gráfico

El médico que lo operó, Maurice Chaubin, contó que Vilas sentía molestias desde Hamburgo, aunque luego se había sentido mejor, y en Roma incluso se consagró campeón ante el francés Yannick Noah, su cuadro médico fue empeorando hasta llegar a la intervención. Durante ese lapso, el argentino le atribuyó el estado a una gaseosa que había consumido, pero finalmente, ese dolor que había minimizado, era algo mucho más grave.

El viernes 14 de junio, Vilas se despertó con hambre y expresó sus primeras palabras a los médicos: pidió un mate. Ion Tiriac, su entrenador y mentor, le cumplió el capricho y consiguió todos los elementos necesarios para prepararlo. Se recuperó rápidamente acompañado de su entorno tenístico y de su novia, Gabriela Blondeau.

El hecho quedó como una de las historias más insólitas de la carrera de Guillermo Vilas y de Roland Garros. Todo ocurrió en un corto lapso y entre dolores, confusiones reglamentarias y una apendicitis que pudo empeorar el cuadro. En su regreso, Vilas continuó su camino tenístico y volvió a salir campeón en Kitzbühel, en Austria, tras vencer en la final al checo Ivan Lendl.