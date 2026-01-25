El bodegón de Buenos Aires que hace una milanesa con queso, panceta y huevo frito

Este restaurante porteño ofrece un ambiente cálido y acogedor, ideal tanto para disfrutar de un café solo como para una cena en familia.

Los bodegones son lugares emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires y algunos inclusive ya son parte de su historia. Con más de un siglo de historia , La Flor de Barracas , ubicada en la histórica esquina de Suárez y Arcamendia , es uno de esos tesoros.

Este bar notable y bodegón es un emblema del sur porteño que supo resistir el paso del tiempo, manteniendo viva la esencia de los antiguos almacenes con despacho de bebidas. Inaugurado originalmente en 1906 , este rincón de Barracas es una parada obligatoria para quienes buscan autenticidad, techos altos, pisos de damero y una cocina que rinde homenaje a los sabores de la inmigración.

Fue declarado Bar Notable de la Ciudad, y al visitarlo se entiende por qué: cada detalle arquitectónico ha sido preservado con amor y cuidado a pesar del paso del tiempo. Ofrece un escenario que parece sacado de una película de época.

La Flor de Barracas se encuentra ubicada en una de las esquinas más emblemáticas del sur de la ciudad, exactamente en Suárez 2095 , en la intersección con la calle Arcamendia, dentro del histórico barrio de Barracas.

Suele abrir desde temprano para el desayuno hasta la cena. Se recomienda consultar por reservas durante las noches del fin de semana.

Qué puedo pedir en La Flor de Barracas

La carta de La Flor de Barracas destaca por su variedad. Las pastas caseras pueden ser acompañadas por diversas salsas: fileto, salsa blanca, bolognesa, 4 quesos, pesto, caruso, parisienne, entre otras.

No cabe duda que el plato fuerte son sus milanesas. La especial de la casa se sirve con queso, arvejas, panceta y huevo frito y es una de las propuestas más completas, perfecta para compartir entre varios. También cuentan con clásicas opciones que no fallan como la milanesa napolitana.

Además, hay opciones vegetarianas; se pueden pedir milanesas de berenjena o de calabaza. Para el postre, no se puede pasar por alto el budín de pan y el flan casero acompañados con dulce de leche, o su selección de queso y dulce, que cierran la comida con un broche de oro.

Cómo llegar a La Flor de Barracas

Para llegar al lugar en transporte público, existen diversas líneas de colectivo que transitan por las inmediaciones, tales como la 12, 20, 37, 45, 70 y 100, las cuales conectan de manera directa con puntos neurálgicos como Constitución, el Microcentro y Avellaneda.

Otra opción es tomar la línea C hasta la estación Constitución y caminar las quince cuadras que conectan con el restaurante o conectar con alguna de las líneas de colectivo que circulan por la zona.