Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

¿Y si Spider-Man: Brand New Day no es solo otra peli del trepamuros… sino el inicio real de los X-Men en el UCM? Jean Grey y Control de Daños.

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Prepárate porque Spider-Man: Brand New Day huele a locura deliciosa. Lo que parecía “una más” del trepamuros se está convirtiendo en ese cóctel imposible donde cabe Hulk, Punisher, ninjas místicos y… ¿Jean Grey? Sí, la cosa se está poniendo mutante . Y no es una exageración.

Los rumores alrededor de Spider-Man: Brand New Day llevan semanas subiendo la temperatura. Pero lo verdaderamente jugoso no está solo en los cameos potentes , sino en lo que podrían estar preparando a fuego lento para el futuro del UCM .

Porque si pensabas que Peggy Carter iba a llegar para repartir justicia al lado de los héroes de siempre , quizá tengas que replanteártelo. Lo que se está filtrando sobre Vengadores: Doomsday apunta a un movimiento inesperado que podría cambiar por completo el tablero del Multiverso .

Uno de los últimos fichajes de Spider-Man: Brand New Day ha levantado más sospechas que un post-créditos sin contexto. El actor Tramell Tillman se une al reparto como William Metzger , un personaje bastante oscuro de los cómics, pero con un historial muy interesante.

En las viñetas, Metzger era un activista anti-mutantes que aparecía en la miniserie X-Men: Children of the Atom . No era un supervillano clásico con traje brillante , sino algo más inquietante: un humano con una agenda muy clara contra los mutantes. Y eso, en el contexto del UCM actual , suena peligrosamente relevante.

Según los informes, en Spider-Man: Brand New Day el personaje estaría vinculado a Control de Daños, esa organización gubernamental que ya hemos visto en el UCM gestionando las consecuencias de batallas superheroicas. ¿Te imaginas que Control de Daños tenga una agenda secreta contra los mutantes? Ahí ya empezamos a oler algo grande.

spider 4

Si Metzger está “cazando” mutantes en esta película, la pregunta es inevitable: ¿por qué en una historia de Spider-Man? La respuesta más lógica es que Peter podría verse envuelto en algo que le supera por completo. Y eso nos lleva directamente al nombre que está en boca de todos.

Desde que se anunció el fichaje de Sadie Sink, conocida por su papel en Stranger Things, internet entró en modo conspiración máxima. El rumor más persistente dice que interpretaría a Jean Grey, uno de los pilares de los X-Men y futura huésped de la Fuerza Fénix.

Lo interesante es que ningún nuevo informe ha desmentido esta teoría. Al contrario, cada filtración sobre Spider-Man: Brand New Day parece añadir más leña al fuego. Si Metzger está buscando mutantes y Jean Grey despierta sus poderes en esta historia… blanco y en botella.

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos. Y Jean Grey sería el caso más explosivo posible. Imagina que una joven empieza a manifestar poderes psíquicos de nivel Omega sin entender nada. Control de Daños la detecta. Metzger activa su protocolo anti-mutante. Y Peter Parker se cruza en medio. Eso sí que es una trama con tensión real.

Pero espera, que aquí no acaba la cosa. Otro rumor sobre Spider-Man: Brand New Day apunta a que Peter podría estar lidiando con una mutación más extrema de lo habitual: la versión “Man-Spider”, un guiño profundo a los cómics donde el héroe pierde el control y se convierte en algo mucho más monstruoso.

Si eso es cierto, tendría todo el sentido que Bruce Banner aparezca para ayudarle a gestionar esa dualidad Jekyll y Hyde. Nadie entiende mejor el miedo a perder el control que el propio Hulk. Y ahí la película ganaría un tono más oscuro, más psicológico.

Ahora mete en la ecuación a Jean Grey. Si realmente está en la historia, podría ser tanto detonante como solución. Una mente salvaje frente a otra mente con poder psíquico descomunal. El choque sería brutal, incluso sin necesidad de explosiones gigantes.