22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Los Reds sufrieron hasta el final, pero el argentino convirtió en el minuto 96 para conseguir los tres puntos de visitante frente a Nottingham Forest.

Por
Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

X: Premier League

Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool por 1 a 0 frente a Nottingham Forest en condición de visitante en el marco de la fecha 27 de la Premier League.

Conmoción en la NFL: hallaron muerto a jugador de Minnesota Vikings en el garage su casa
Te puede interesar:

Conmoción en la NFL: hallaron muerto a jugador de Minnesota Vikings en el garage su casa

Los Reds tuvieron un sufrido primer tiempo donde los locales supieron inquietar el arco de Alisson, quien de buena actuación pudo evitar la caída de su valla en reiteradas oportunidades. Ya en la parte complementaria, el encuentro se emparejó y sobre el final el conjunto de Slot dejó en claro que querían llevarse los tres puntos.

Previo al grito del campeón del mundo, los dirigidos por Slot logran convertir un gol, pero fue anulado por la intervención del VAR: a los 88 minutos el propio pampeano había puesto en ventaja a su equipo, pero se lo anularon por haber pegado en el codo.

Ya en el sexto minuto de los cinco que habían adicionado, luego de un cabezazo de Van Dijk que tapó el arquero Ortega Moreno, el rebote le quedó al ex – Boca y este, dentro del área chica, no perdonó: remató de primera para poner el 1 a 0 final. Si bien en primera instancia fue anulado, luego el VAR determinó que no hubo posición adelantada en la jugada y lo convalidó.

Embed

Este agónico grito del argentino no solo es el desahogo del desarrollo del encuentro, sino que además es el primer gol que marca en lo que va de la Premier League, en donde disputó 26 de los 27 partidos de su equipo. En cuanto a la temporada, lleva cuatro tantos, ya que los tres restantes los convirtió en la UEFA Champions League.

Con esta victoria, Liverpool llegó a los 45 puntos y quedó en la sexta posición. Además, igualó en unidades a Manchester United, que está en el quinto puesto y aún debe jugar su partido frente a Everton en condición de visitante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El campeón mundial de 2009 modificó su estilo de entrenamiento y priorizó el desarrollo muscular. 

La impresionante transformación física de Jenson Button tras su paso por la Fórmula 1

Mauro Del Castillo, el arquero que eligió la Selección Argentina.

Como Nico Paz y Garnacho: la joya española que Argentina se "robó"

De Paul lleva la tendencia de las bermudas XL al extremo: el look del campeón del mundo

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

Lionel Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido

Messi explotó en furia tras la goleada que sufrió el Inter Miami y quiso increpar al arbitro del partido

El Mundial 2026 tendrá estadios con curiosidades.

Los 10 estadios más curiosos del Mundial 2026: actividad paranormal, un volcán y el más caro del mundo

Rating Cero

Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo, reveló Mirhta Legrand a punto de cumplir 99 años
play

A punto de cumplir 99 años, Mirtha Legrand reveló su secreto para llegar bien de salud

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Nacer para morir, la película a pura acción y artes marciales que es furor en Netflix

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial
play

De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

La teoría que más fuerza tiene conecta directamente con la Saga del Multiverso. Las incursiones y el colapso de realidades podrían estar activando el gen X en personas de la Tierra-616 que tienen variantes mutantes en otros universos.

Rumores en Marvel: qué gran impacto podría tener la próxima película de Spider-Man para los X-Men

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.

Reconciliación confirmada: Wanda Nara y Martín Migueles aparecieron de la mano en la fiesta de MasterChef

El conductor reflotó el conflicto con su colega tras la denuncia de abuso contra Lizy.

Beto Casella fue lapidario con Viviana Canosa: "Por el rating no perdona ni a la madre"

últimas noticias

Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League

Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League

Hace 24 minutos
Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Reunión clave en el Gobierno para convertir en ley la reforma laboral y la penal juvenil

Hace 27 minutos
La Pescería, bodegón de mariscos en CABA con precios accesibles.

El bodegón de Buenos Aires para comer mariscos en cantidad y a un buen precio

Hace 39 minutos
Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela

Hace 40 minutos
Cascadas y ollas naturales en el Valle de Calamuchita, Córdoba. 

El pueblito de Córdoba en el que sus cascadas imponentes sorprenden a todos

Hace 51 minutos