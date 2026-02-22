Tras un insólito gol anulado, Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool en la Premier League Los Reds sufrieron hasta el final, pero el argentino convirtió en el minuto 96 para conseguir los tres puntos de visitante frente a Nottingham Forest. Por + Seguir en







Liverpool ganó por 1 a 0 frente a Nottingham Forest por la 27° fecha de la Premier League X: Premier League

Alexis Mc Allister le dio la agónica victoria a Liverpool por 1 a 0 frente a Nottingham Forest en condición de visitante en el marco de la fecha 27 de la Premier League.

Los Reds tuvieron un sufrido primer tiempo donde los locales supieron inquietar el arco de Alisson, quien de buena actuación pudo evitar la caída de su valla en reiteradas oportunidades. Ya en la parte complementaria, el encuentro se emparejó y sobre el final el conjunto de Slot dejó en claro que querían llevarse los tres puntos.

Previo al grito del campeón del mundo, los dirigidos por Slot logran convertir un gol, pero fue anulado por la intervención del VAR: a los 88 minutos el propio pampeano había puesto en ventaja a su equipo, pero se lo anularon por haber pegado en el codo.

Ya en el sexto minuto de los cinco que habían adicionado, luego de un cabezazo de Van Dijk que tapó el arquero Ortega Moreno, el rebote le quedó al ex – Boca y este, dentro del área chica, no perdonó: remató de primera para poner el 1 a 0 final. Si bien en primera instancia fue anulado, luego el VAR determinó que no hubo posición adelantada en la jugada y lo convalidó.

Embed ¡ESTE SI QUE VALE, ALEXIS!



Luego de que le anularan un gol tras revisión del VAR, Mac Allister le dio la victoria agónica a Liverpool 1-0 ante Nottingham Forest.



Mirá la #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPluspic.twitter.com/7j0B2vI1Iv — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 22, 2026 Este agónico grito del argentino no solo es el desahogo del desarrollo del encuentro, sino que además es el primer gol que marca en lo que va de la Premier League, en donde disputó 26 de los 27 partidos de su equipo. En cuanto a la temporada, lleva cuatro tantos, ya que los tres restantes los convirtió en la UEFA Champions League.

Con esta victoria, Liverpool llegó a los 45 puntos y quedó en la sexta posición. Además, igualó en unidades a Manchester United, que está en el quinto puesto y aún debe jugar su partido frente a Everton en condición de visitante.