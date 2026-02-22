IR A
De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

Un estreno estadounidense de 2012 aterrizó a la popular plataforma de streaming y es todo un éxito entre los televidentes.

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, las series y las películas que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente a principios de 2026.

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2003, se trata de Nacer para morir, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial que te mantendrá entretenido de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas este fin de semana de febrero y un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de Prometeo, la película que escala en lo más visto de Netflix

Finales del siglo XXI. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba. El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

Tráiler de Prometeo

Reparto de Prometeo

  • Noomi Rapace como Elizabeth Shaw
  • Michael Fassbender como David
  • Charlize Theron como Meredith Vickers
  • Idris Elba como Janek
  • Guy Pearce como Peter Weyland
  • Logan Marshall-Green como Charlie Holloway
  • Kate Dickie como Ford
  • Sean Harris como Fifield
