De qué se trata Prometeo, la precuela de Alien que llegó a Netflix y está entre las tendencias del momento

Ahora, llegó un viejo estreno estadounidense de 2012, se trata de Prometeo, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. Es una precuela de extraterrestres, un film de ciencia ficción y aventura espacial que te mantendrá entretenido de principio a fin. A continuación te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas este fin de semana de febrero y un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de Prometeo, la película que escala en lo más visto de Netflix Finales del siglo XXI. Un grupo de científicos y exploradores emprende un viaje espacial de más de dos años en la nave Prometheus a un remoto planeta recién descubierto, donde su capacidad física y mental será puesta a prueba. El objetivo de la misión es encontrar respuesta al mayor de los misterios: el origen de la vida en la Tierra.

prometeo Tráiler de Prometeo Embed - PROMETEO (2012) Tráiler Mundial Doblado al Español Latino [HD] Reparto de Prometeo Noomi Rapace como Elizabeth Shaw

Michael Fassbender como David

Charlize Theron como Meredith Vickers

Idris Elba como Janek

Guy Pearce como Peter Weyland

Logan Marshall-Green como Charlie Holloway

Kate Dickie como Ford

Sean Harris como Fifield prometheus-movie-still