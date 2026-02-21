La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblo tranquilo que tiene un excelente restaurante

Ubicado a solo 82 kilómetros de la Ciudad, este destino declarado "Bien de Interés Histórico Nacional" ofrece un viaje en el tiempo con calles empedradas, arquitectura de otro siglo y una destacada propuesta culinaria.

La provincia de Buenos Aires cuenta con una red de pueblos que conservan sus construcciones antiguas, calles empedradas y una calma que contrasta radicalmente con el ritmo de la Ciudad. Los destinos que combinan historia con una propuesta gastronómica de excelencia son los más buscados por los viajeros para una escapada de fin de semana.

En este contexto, Capilla del Señor se destaca como uno de los lugares más pintorescos y mejor preservados de la región. Fue el primer pueblo en ser declarado "Bien de Interés Histórico Nacional" , y basta con caminar unas pocas cuadras para entender por qué: sus farolas antiguas, las fachadas intactas de principios del siglo XX y su plaza central invitan a un viaje en el tiempo.

Es el refugio perfecto para quienes desean desconectarse y disfrutar de un entorno rural sofisticado, y también, para aquellos que buscan una experiencia gastronómica diferente.

Capilla del Señor se encuentra ubicada en el noreste de la provincia de Buenos Aires, a tan solo 82 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . Está situada en el centro del partido de Exaltación de la Cruz, limitando con localidades como Pilar, Campana y San Antonio de Areco.

Las actividades al aire libre son el punto fuerte de este destino. El pueblo invita a realizar caminatas por el Paseo Ribereño, que bordea el arroyo de la Cruz , o a dar un paseo en bicicleta para recorrer sus calles de tierra y observar la arquitectura del lugar.

La fusta - Capilla del señor La Fusta Restaurante en Capilla del Señor.

Entre sus lugares emblemáticos se destaca La Fusta Restaurante. Este lugar ofrece una experiencia que va más allá de la comida, centrándose en la hospitalidad y los sabores caseros que remiten a las mejores recetas familiares desde 1964.

Conocido por su carta de cocina argentina clásica, La Fusta se especializa en carnes de primera calidad, pastas caseras, acompañadas por salsas especiales de la casa, y postres tradicionales que conquistan los paladares más exigentes.

Además de comer bien, Capilla del Señor ofrece otros puntos de interés como la Plaza San Martín, que es el corazón social del lugar y donde se realizan con frecuencia ferias de artesanos locales. El Museo de arte sacro, el Museo del Periodismo Bonaerense y la Parroquia Exaltación de la Cruz son paradas obligatorias para comprender el legado cultural de este sitio que fue cuna de importantes figuras históricas. También se pueden visitar estancias cercanas que ofrecen días de campo con cabalgatas y actividades rurales.

Capilla del Señor Radar de Viajes

Cómo llegar a Capilla del Señor

Para llegar a Capilla del Señor desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el trayecto es muy directo y toma poco más de una hora. Se debe salir por la Autopista Panamericana (Acceso Norte) y tomar el ramal Pilar hasta el final de la autopista (kilómetro 57). Desde allí, se continúa por la Ruta Provincial 8 hasta el cruce con la Ruta Provincial 39, que conduce directamente al acceso principal del pueblo.

También se puede llegar tomando el colectivo de la línea 57, que tiene servicios que parten desde Plaza Italia con destino a la localidad. Otra alternativa es el servicio del ferrocarril Mitre; se toma el tren hasta la estación Victoria y allí se realiza el trasbordo al ramal que llega hasta Capilla del Señor.