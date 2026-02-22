Tiroteo en Mar-a-Lago, el complejo de Donald Trump: un hombre armado fue abatido por fuerzas de seguridad El Servicio Secreto informó que el sospechoso ingresó a una zona restringida con lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible. Por + Seguir en







El Servicio Secreto de Estados Unidos denunció un tiroteo en las inmediaciones de Mar-a-Lago

Un hombre de aproximadamente 20 años murió tras ser baleado luego de ingresar armado a un área asegurada en las inmediaciones de Mar-a-Lago, la residencia del expresidente Donald Trump en Florida. El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo, mientras el exmandatario se encontraba en Washington.

El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó en un comunicado difundido a través de la red social X que el individuo fue detectado dentro del perímetro restringido portando lo que aparentaba ser una escopeta y un recipiente con combustible.

Según explicó el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, un agente le ordenó al sospechoso que arrojara los objetos. Las circunstancias que derivaron en los disparos aún no fueron detalladas oficialmente. El jefe policial evitó precisar si los tiros provinieron de un ayudante del sheriff o de efectivos del Servicio Secreto.

Las autoridades señalaron que el hombre habría viajado desde Carolina del Norte hasta Florida y que todavía no fue identificado públicamente. El hecho se registró alrededor de la 1:30 de la madrugada y, de acuerdo con la agencia federal, en ese momento no había personas bajo protección del Servicio Secreto dentro del predio.