Desesperada búsqueda de una mujer desparecida en Florencio Varela Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el pasado 20 de febrero y desde entonces no se sabe más sobre su paradero.







Maricel Fernanda Pérez fue vista por última vez el 20 de febrero después de ausentarse de su casa

En Florencia Varela buscan desesperadamente a una mujer que se ausentó de su casa y desde hace dos días no se sabe más de su paradero. Su familia inició una campaña para quienes puedan aportar información sobre ella.

Se trata de Maricel Fernanda Pérez, de 36 años, quien desde el pasado 20 de febrero no tuvo más contacto con sus allegados y comenzaron la desesperada búsqueda con carteles para tratar de dar con su paradero.

Según los datos difundidos, Pérez vive en la zona de Sallares, centro de la mencionada localidad del conurbano bonaerense, pero fue vista por última vez por Villa Mónica Nueva/Villa Vatteone.

Al momento de su desaparición llevaba una musculosa negra, un jean azul estilo babucha y una mochila negra. Además, posee tatuajes en ambos brazos, uno en la clavícula y otro en la espalda, rasgos que podrían ayudar a reconocerla.

WhatsApp Image 2026-02-22 at 12.21.03 La búsqueda fue difundida por familiares de la mujer, pero también se sumó la Municipalidad de Florencio Varela, que pidió a la comunidad colaboración para obtener cualquier información que permita localizarla e incluso en las redes sociales comenzó a circular el llamado a la solidaridad para quienes puedan aportar datos.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse a los teléfonos 11 3853-6700 o 11 5820-4047 o también al 911.