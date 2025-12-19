19 de diciembre de 2025 Inicio
El bodegón barato cerca de Buenos Aires que enamora con sus platos caseros: también tiene karaoke

En Banfield, un restaurante de impronta tradicional se consolidó como uno de los más buscados por su cocina abundante, valores accesibles y noches con micrófono abierto.

El bodegón funciona dentro de un club histórico de Banfield con una fachada emblemática.

  • Ubicado en el sur del conurbano, se transformó en un punto gastronómico en constante crecimiento.
  • Combina recetas tradicionales, porciones generosas y un entorno familiar.
  • Funciona dentro de un club histórico con una estética ligada al fútbol argentino.
  • Ofrece propuestas nocturnas con karaoke que suman al plan clásico de bodegón.

El bodegón barato cerca de Buenos Aires que conquista a los fanáticos de la comida casera es El bodegón Para Siempre, un restaurante de Banfield que logró destacarse por su menú abundante, precios cuidados y una propuesta que suma entretenimiento.

En un contexto donde los bodegones vuelven a ganar protagonismo, este tipo de espacios se mantiene vigente por su identidad barrial y su cocina sin vueltas. En distintos puntos del AMBA, estos locales son elegidos por grupos de amigos y familias que priorizan platos rendidores y un clima relajado.

Dentro de ese circuito, El bodegón Para Siempre se posicionó como una opción sólida gracias a su crecimiento sostenido, la variedad de su carta y una dinámica que combina tradición gastronómica con actividades nocturnas que amplían la experiencia.

Dónde queda El bodegón Para Siempre

Ubicado sobre la calle Melo al 500, el restaurante funciona dentro del Club Social y Deportivo Para Siempre, en pleno centro de Banfield. El edificio se reconoce por su fachada dedicada a Diego Armando Maradona, un detalle que refuerza su identidad popular. El local abre de miércoles a domingo con horarios diferenciados: entre semana recibe comensales por la noche, los sábados suma servicio al mediodía y a la noche, y los domingos abre únicamente para el almuerzo.

Qué puedo pedir en El bodegón Para Siempre

La propuesta gastronómica está pensada para quienes buscan cocina casera, sabores intensos y platos que llegan a la mesa sin mezquinar cantidad. El menú combina recetas clásicas del bodegón argentino con carnes al spiedo y opciones tradicionales que se sostienen como favoritas del público.

Entre los principales, sobresalen las milanesas en distintas versiones, las pastas servidas con salsas contundentes y las carnes, donde el vacío al spiedo y el pollo al spiedo aparecen como dos de los platos más pedidos. También hay preparaciones bien bodegoneras como mollejas al verdeo con papas fritas y riñones a la provenzal, acompañadas por guarniciones simples como papas fritas o puré.

El capítulo dulce mantiene la misma impronta hogareña: el flan casero es una de las estrellas, seguido por el budín de pan y el helado, elegidos para cerrar la comida con sabores clásicos.

Cómo llegar a El bodegón Para Siempre

Desde la Ciudad de Buenos Aires, una alternativa directa es tomar el tren de la línea Roca desde Plaza Constitución y descender en la estación Banfield, ubicada a pocas cuadras del restaurante.

El Bodegón Para Siempre
El bodegón cuenta con múltiples opciones de transporte público para llegar sin complicaciones.

También es posible llegar en colectivo mediante varias líneas que circulan por la zona, entre ellas la 160, 164, 239, 541 y 548, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del conurbano sur y la Capital.

