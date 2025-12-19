El bodegón barato cerca de Buenos Aires que enamora con sus platos caseros: también tiene karaoke

En Banfield, un restaurante de impronta tradicional se consolidó como uno de los más buscados por su cocina abundante, valores accesibles y noches con micrófono abierto.

El bodegón funciona dentro de un club histórico de Banfield con una fachada emblemática.

El bodegón barato cerca de Buenos Aires que conquista a los fanáticos de la comida casera es El bodegón Para Siempre , un restaurante de Banfield que logró destacarse por su menú abundante , precios cuidados y una propuesta que suma entretenimiento .

En un contexto donde los bodegones vuelven a ganar protagonismo, este tipo de espacios se mantiene vigente por su identidad barrial y su cocina sin vueltas . En distintos puntos del AMBA, estos locales son elegidos por grupos de amigos y familias que priorizan platos rendidores y un clima relajado.

Dentro de ese circuito, El bodegón Para Siempre se posicionó como una opción sólida gracias a su crecimiento sostenido, la variedad de su carta y una dinámica que combina tradición gastronómica con actividades nocturnas que amplían la experiencia .

Ubicado sobre la calle Melo al 500 , el restaurante funciona dentro del Club Social y Deportivo Para Siempre , en pleno centro de Banfield . El edificio se reconoce por su fachada dedicada a Diego Armando Maradona , un detalle que refuerza su identidad popular. El local abre de miércoles a domingo con horarios diferenciados : entre semana recibe comensales por la noche , los sábados suma servicio al mediodía y a la noche , y los domingos abre únicamente para el almuerzo .

La propuesta gastronómica está pensada para quienes buscan cocina casera , sabores intensos y platos que llegan a la mesa sin mezquinar cantidad . El menú combina recetas clásicas del bodegón argentino con carnes al spiedo y opciones tradicionales que se sostienen como favoritas del público.

Entre los principales, sobresalen las milanesas en distintas versiones, las pastas servidas con salsas contundentes y las carnes, donde el vacío al spiedo y el pollo al spiedo aparecen como dos de los platos más pedidos. También hay preparaciones bien bodegoneras como mollejas al verdeo con papas fritas y riñones a la provenzal, acompañadas por guarniciones simples como papas fritas o puré.

El capítulo dulce mantiene la misma impronta hogareña: el flan casero es una de las estrellas, seguido por el budín de pan y el helado, elegidos para cerrar la comida con sabores clásicos.

Cómo llegar a El bodegón Para Siempre

Desde la Ciudad de Buenos Aires, una alternativa directa es tomar el tren de la línea Roca desde Plaza Constitución y descender en la estación Banfield, ubicada a pocas cuadras del restaurante.

El Bodegón Para Siempre El bodegón cuenta con múltiples opciones de transporte público para llegar sin complicaciones. Instagram @bodegonparasiempre

También es posible llegar en colectivo mediante varias líneas que circulan por la zona, entre ellas la 160, 164, 239, 541 y 548, lo que facilita el acceso desde distintos puntos del conurbano sur y la Capital.