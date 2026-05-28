28 de mayo de 2026 Inicio
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El titular de YPF, sobre el valor de la nafta: "Termina la guerra, baja el precio"

Luego de disertar en el Latam Economic Forum, Horacio Marín se refirió al conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio de los combustibles en el país. Además, destacó la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear con la megainversión en Vaca Muerta.

Pablo Daniel Olmedo
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Pablo Daniel Olmedo
El titular de YPF

El titular de YPF, Horacio Marín.

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El titular de YPF, Horacio Marín, se refirió al conflicto en Medio Oriente y su impacto en los combustibles en la Argentina, anticipó que con el fin de la guerra el precio "va a bajar" y destacó la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear con la megainversión en Vaca Muerta.

Horacio Marín habló en el Latam Economic Forum.
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Luego de disertar en el Latam Economic Forum, tras la palabra del ministro de Economía, Luis Caputo, y en la previa de la disertación del presidente Javier Milei; Marín dialogó con C5N sobre el futuro del precio de la nafta y dejó una definición clara: “Termina la guerra, baja el precio”.

El titular de la petrolera se refirió a su futuro en la compañía, minutos después de adelantar en el escenario que "en 2031 me voy a la mierda": "Vos tenés que hacer las cosas bien y después te vas. Y después dirán lo que quieran. Pero vos tenés que dormir tranquilo, que diste todo lo que podías dar para generar el mayor valor que podías dar”, explicó.

Respecto a la respuesta al anuncio de la megainversión anunciada en Vaca Muerta y el nuevo rol de Argentina en el mapa energético de la región, Marín sostuvo que "la receptividad que tenemos es muy grande, los inversionistas ya saben que nosotros vamos hacia eso. Es parte del programa que ya hemos presentado en Nueva York el año pasado y que vamos a actualizar el año que viene, es parte del proceso, vamos para arriba”.

Consultado sobre el impacto de las grandes inversiones del RIGI ten la vida diaria de los argentinos, Marín aseguró que "cuando vos invertís lo que vamos a invertir, van a participar miles de PYMEs y va a haber un montón de trabajo. De hecho estamos haciendo bien el cálculo de los puestos de trabajo que se genera con todo el programa de YPF, pero no es el momento de decirlo porque si estaría tirando un número muy aproximado”.

Megainversión

El Gobierno nacional, a través de Marín, anunció hace días una inversión vinculada al nuevo Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por u$s25 mil millones para el proyecto LLL Oil, que se convertirá en uno de los más ambiciosos de la historia en torno a la exportación de petróleo, para los que prevén un ingreso de u$s100 mil millones.

El CEO de la empresa estatal compartió un comunicado, en su cuenta de X, en el que mostró el mapa de la zona donde se realizará la importante inversión y aseguró que el proyecto servirá para "acelerar el desarrollo de Vaca Muerta". El potencial productivo de las zonas contiguas a la reserva de hidrocarburos se potenciará y lograrán una eficiencia que permitirá competitividad a niveles internacionales.

"Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI", mencionó Marín, quien dejó un mensaje en el que augura que el proyecto dará rédito a futuro. "Pero esto es mucho más que una inversión. Es el inicio de una nueva etapa. Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años", subrayó.

En ese sentido, las previsiones estiman que se realice la perforación de 1.152 pozos, con la intención de llegar a una producción de 240.000 barriles de petróleo por día a partir del año 2032. "Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial", concluyó Marín.

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