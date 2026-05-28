La severa advertencia de Gran Hermano para un participante: "Te ofrezco la opción de irte"

El "Big" tomó una decisión inédita al exponer en vivo a uno de los recién llegados y ponerlo ante una fuerte decisión frente a todos sus compañeros.

Gran Hermano sorprendió a todos en la noche del miércoles al interrumpir la dinámica habitual de la gala de nominación para apuntar directamente contra uno de los nuevos jugadores. El "Big" convocó a los participantes en el living y lanzó una advertencia, es así que le ofreció a Leandro Nigro, de 25 años, la posibilidad de abandonar la casa por la puerta giratoria si consideraba que el juego era demasiado para él.

El señalamiento fue público, directo y sin margen para que dude. "Quiero ser totalmente franco con vos: no te veo jugar. No estás honrando esta gran posibilidad que te brindé", le dijo el Big frente al resto de los participantes, generando una tensión inmediata en el living. La escena tomó por sorpresa al propio Nigro, que no terminaba de comprender lo que estaba ocurriendo.

El ultimátum no tardó en llegar: "Si te sentís incómodo, no apto para este juego o advertiste que esto es demasiado grande, te ofrezco la opción de irte por la puerta giratoria. Pero esto, es tu decisión". La respuesta del participante fue rápida y sin demostrar dudas: "Obvio que no me voy a ir" . Luego, pasó por el confesionario y emitió sus votos hacia Cinzia Francischiello y Matías Hanssen.

El episodio se produjo apenas una semana después del ingreso de los nuevos jugadores por el repechaje y a pocos minutos de que comenzara la decimotercera gala de nominación, la primera en la que los recién llegados participaron como nominadores activos.

La placa explosiva de Gran Hermano

La noche cerró con la conformación de una placa de diez nominados que mezcla figuras históricas del repechaje con nuevos ingresos, en lo que promete ser una semana de alta tensión dentro de la casa. Los participantes en riesgo de eliminación son Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Manuel Ibero, Yisela "Yipio" Pintos, Cinzia Francischiello, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Gladys "La Bomba Tucumana", Tamara Paganini y Leandro Nigro.

Gran Hermano había enviado directamente a placa a Andrea, Yipio, Brian y Manuel días atrás, como sanción por hablar del exterior dentro de la casa. Los votos de Titi Tcherkaski, en tanto, fueron anulados por Eduardo Carrera, lo que también influyó en la composición final de la placa.

Gran Hermano nuevos

Durante las primeras 24 horas la dinámica es positiva, por lo que este jueves 28 de mayo bajarán los participantes más votados favorablemente. Luego la placa se invertirá y pasará a ser negativa, con la gala de eliminación prevista para el lunes 1 de junio. El público puede votar enviando GH al 9009, ingresando a GHGlobal o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe.

Cinzia Francischiello fue la participante más votada de la noche, recibiendo votos negativos de Leandro Nigro, Charlotte Caniggia, Juan Carlos López, Gladys La Bomba Tucumana, Mariela Prieto, Nenu López, Yipio Pintos, Titi Tcherkaski, Franco Zunino y Tamara Paganini, entre otros. La Bomba Tucumana también acumuló una cantidad considerable de votos en su contra.