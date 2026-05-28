Una reconocida bailarina podría ser desalojada pronto de su casa: deuda millonaria y conflicto judicial El avance de la causa en los tribunales causó un fuerte impacto en el ambiente de la farándula. Agregar C5N en









La bailarina tuvo paso por ShowMatch.

Una nueva polémica golpea la realidad de Gisela Bernal. En LAM afirmaron que la artista se encuentra ante la posibilidad de ser expulsada de la casa en la que vive en Palermo a raíz de un complejo conflicto judicial vinculado a una importante deuda. “Van a desalojarla, es inminente, no sé si en estas horas”, comentaron en el ciclo conducido por Ángel de Brito al introducir el enigmático caso que de inmediato causó repercusión en el piso.

De acuerdo con lo comentado en el aire, el conflicto comenzó tras la ruptura amorosa entre Bernal y Ariel Diwan. Gisela consiguió retener la posesión de la propiedad mediante la intervención de un abogado, pero transcurrido el período el propio profesional optó por demandarla debido al incumplimiento de sus pagos. “Cuando ella logra quedarse con este inmueble por todo el trabajo de un abogado, el abogado decide llevarla a la Justicia”, contaron.

gisela bernalpng.png La fuerte confesión de Gisela Bernal en lo de Mirtha: Francisco Delgado es el padre de mi hijo

Asimismo, comentaron que la causa legal habría progresado a lo largo de los años sin respuesta por el lado de Bernal: “Tuvieron muchas instancias. Lo que me cuentan es que ella no se presentó ni apeló, y esta es la última instancia que le dieron”. En LAM también detallaron que Gisela sabía de la situación: “Ella está informada. Nosotros hablamos, sabe de esta situación, pero lo que ella me dice es que vayamos a hablar con su abogado”.

Qué dijo Ariel Diwan tras el escándalo que vincula a Gisela Bernal Pilar Smith consiguió comunicarse con Ariel Diwan inmediatamente después de que Pepe Ochoa sacara a la luz que Gisela Bernal se encuentra ante una inminente expulsión de su hogar. La charla permitió conocer la mirada del productor respecto al conflicto que ya lleva más de 10 años. "Me está un poco refrescando toda la situación de esta casa, porque bueno, como él decía, desde hace 11 años que está con este tema. La pagó entera él a la casa. Está a nombre de los dos", comentó la periodista, poniendo en contexto el problema que viene pasando entre ambos.

bernal diwanjpg.jpg La crisis de nervios de Gisela Bernal en Este es el show: Creo que Ariel es capaz de hacerme daño Diwan, según relató la periodista, siempre buscó la manera de llegar a un acuerdo económico con Bernal. "La compró él, está a nombre de los dos, eso es lo que dice. Él siempre le quiso comprar la parte y ella no quiso, nunca se pusieron de acuerdo con este tema", agregó Pilar. Al margen de la controversia, el empresario también se refirió a sus planes tanto en el plano individual como en el ámbito laboral: "Me dice que va a volver con todo al teatro, más allá del tema de la política que decía Laura".