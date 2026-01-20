Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película: cuándo y dónde verlo

El actor estará presente en la Ciudad de Buenos Aires y participará del estreno del film que protagoniza: "The Soffleur", dirigido por el argentino Gastón Solnicki.

La estrella de Hollywood Willem Dafoe estará el próximo sábado 31 de enero en la sala de cine del MALBA, ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde se hará la presentación oficial de su último protagónico en The Soffleur , la película dirigida por el argentino Gastón Solnicki. Durante el mes de febrero, el largometraje seguirá en cartelera en el museo.

La película cuenta la historia de Lucius , interpretado por Dafoe, el gerente de un icónico hotel en Viena, en Austria, que descubre que el edificio se vendió a un desarrollador inmobiliario argentino que pretende demolerlo y hacer una nueva construcción.

Con la ayuda de su hija y algunos empleados, Lucius intentará boicotear al argentino para que no se derrumbe la cotidianeidad que él mismo logró construir alrededor del hotel austríaco. Según la sinopsis oficial, "es una historia de desvíos, espionaje y lucha paranoica por preservar un mundo que se desvanece, y el único hogar que ha conocido en su vida".

La película es una coproducción entre Argentina y Austria. También cuenta con las actuaciones de Stéphanie Argerich , Lilly Lindner , Claus Philipp y Lilly Senn .

Luego de su paso por el Festival de Venecia, el film recibió múltiples críticas positivas, como la publicada por Variety, que lo describe como una " comedia negra y sórdida, impresionista en estilo y sustancia, una completa delicia ".

"Hay un tono elegíaco y una pizca de ingenio en esta encantadora película a pequeña escala, sostenida por la magnética presencia de Willem Dafoe y su interpretación natural, pero convincente", opinó The Hollywood Reporter.

Semanas atrás se conoció el primer tráiler oficial de Te van a matar (They Will Kill You), la película producida por Andy y Bárbara Muschietti, referentes del cine de género a nivel internacional. El largometraje marca el debut cinematográfico de Nocturna, la productora fundada por los hermanos argentinos a comienzos de 2024.

La dirección está a cargo de Kirill Sokolov, realizador ruso que llamó la atención con Why Don’t You Just Die?, y el elenco reúne a Zazie Beetz, Tom Felton y Patricia Arquette, junto a Myha'la y Heather Graham. La película tiene previsto su estreno en marzo de 2026.

El adelanto presenta un clima de suspenso desde el primer plano. La historia sigue a una mujer que acepta un trabajo aparentemente rutinario en un antiguo edificio de Nueva York. Pronto descubre que el lugar arrastra un historial de desapariciones y que cada pasillo esconde una amenaza. El hotel, casi un personaje más, se convierte en el escenario de una lucha desesperada por la supervivencia.

Embed - Te van a matar | Tráiler Oficial | Subtitulado

Con una puesta en escena cuidada y una estética oscura, el tráiler deja en claro el tono del film: suspenso constante, violencia latente y una sensación de peligro que no da respiro. A medida que la protagonista se interna en el edificio, los secretos y los fenómenos perturbadores comienzan a salir a la superficie.

Te van a matar inició su desarrollo a mediados de 2024. New Line participa como socia del proyecto, mientras que Warner Bros. Pictures se encargará de la distribución internacional. Con este lanzamiento, los Muschietti refuerzan su apuesta por el terror y confirman su intención de seguir produciendo historias de alto impacto desde Nocturna.