Kevin Serna, el objetivo de Boca: la cifra millonaria que pidió Fluminense

El delantero colombiano es el nuevo elegido por la dirigencia xeneize, tras el pase caído de Marino Hinestroza, quien finalmente seguirá su carrera en Vasco da Gama.

Boca ofreció 5 millones de dólares

Boca ofreció 5 millones de dólares, pero Fluminense pretende 7 millones

A contrarreloj, Boca está en búsqueda de concretar sus primeros refuerzos y tras la caída del pase de Mariano Hinestroza ya tiene nuevo objetivo: Juan Román Riquelme quiere sumar al plantel a Kevin Serna.

El extremo delantero, actualmente en Fluminense, es uno de los jugadores que podría llegar al equipo comandado por Claudio Úbeda para reforzar el plantel de cara al arduo año que afrontan los de La Boca, donde jugarán Copa Libertadores, Copa Argentina y los torneos locales.

Para ello, los dirigentes del Xeneize se comenzaron a mover en este mercado de pases y enviaron una oferta formal 5 millones de dólares al conjunto brasileño para comprar la totalidad de su pase. Si bien fue rechazada, la diferencia entre las partes parece no ser lejana, ya que los de Río de Janeiro piden 7 millones para liberar la ficha de su extremo de 28 años.

Según trascendió, en las próximas horas, el representante del colombiano, Narciso Algamis, viajará rumbo a Brasil para reunirse con el Flu y definir los pasos a seguir. El jugador disputó 67 partidos, marcó 13 goles y dio 8 asistencias en el último año.

Los de La Ribera necesitan reforzar el ataque tras las lesiones de Miguel Merentiel, Milton Giménez y Edinson Cavani, por lo que insistirían en el fichaje del colombiano.

Boca podría sumar su primer refuerzo: Boca: cerca de cerrar a Ángel Romero

Ya con el inicio de la competencia oficial, Boca continúa las negociaciones para lograr sellar su primer refuerzo de cara a las competencias del 2026.

En paralelo a las negociaciones con Kevin Serna, la dirigencia del Xeneize quedó a un paso de cerrar el fichaje de Ángel Romero, atacante paraguayo que quedó libre en el Corinthians de Brasil.

Romero fue suplente durante gran parte del 2025, solamente consiguió convertir cinco goles y, si bien entraría en las consideraciones de Gustavo Alfaro en la selección de Paraguay para el Mundial 2026, el delantero buscaría sumar rodaje para llegar de la mejor forma a la próxima Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

El debut del conjunto de La Boca será este domingo 25 de enero a las 18:30 frente a Deportivo Riestra, en La Bombonera, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

