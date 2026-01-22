Una tenista estadounidense cuestionó la política de Donald Trump: "Espero que podamos tener paz" La número 3 del mundo se sinceró y emitió una opinión sobre el gobierno norteamericano. “Espero que con el tiempo podamos alcanzar un estado diferente al actual”, declaró tras jugar en el Abierto de Australia. Por + Seguir en







Coco Gauff opinó sobre Donald Trump. Redes sociales

La número 3 del ranking WTA, Coco Gauff, fue consultada sobre la situación actual de Estados Unidos en una conferencia de prensa del Australian Open 2026 tras haber pasado a la tercera ronda y opinó sobre su presidente Donald Trump: “Espero que con el tiempo podamos alcanzar un estado diferente al actual”.

Fue entonces que, ante los medios de comunicación, opinó: “Espero que podamos tener mucha más paz en nuestro país y más amabilidad en la forma en que nos hablamos unos a otros sobre diferentes temas y cosas de ese estilo”.

Coco Gauff Redes sociales Por otra parte, expuso la discriminación que existe en Estados Unidos: “Obviamente, he sido bastante explícita sobre lo que sentía. En este momento, me siento un poco cansada de hablar de ello y tener que vivir ciertas cosas, incluso en línea, y ver cómo las comunidades marginadas se ven afectadas... sabiendo que solo puedo hacer donaciones y expresarme”.

Por último, Gauff concluyó: “Hago lo mejor posible por ello. Pero espero que con el tiempo podamos alcanzar un estado diferente al actual y que sigamos avanzando”.