Sin lugar en Almagro, un jugador busca club por redes sociales: "El que sepa de algo, me chifla"

Gianfranco Joannaz, lateral de 21 años, se volvió un fenómeno viral en el mundo del Ascenso tras una publicación en la que ofrece sus servicios para tener rodaje y continuar su carrera.

En pleno movimiento en el mercado de pases del fútbol argentino, un joven jugador del Ascenso sorprendió con una inusual publicación en redes sociales en la que ofreció sus servicios como lateral volante derecho . Tras volverse viral, pudo tener conversaciones con algunos clubes, pero todavía no tiene nada cerrado.

Se trata de Gianfranco Joannaz , de 21 años, jugador de Almagro, quien se convirtió en una figura comentada luego de no ser tenido en cuenta por el Tricolor para este año, a través de una publicación en Facebook en la que buscaba nuevos horizontes.

"Soy Gianfranco Joannaz, tengo 21 años. Soy actual jugador profesional de Almagro, sin chances este año. Ando buscando club para salir a préstamo sin cargo. Soy lateral volante derecho, pero puedo jugar por izquierda sin problemas también. El que sepa de algo me chifla, busco rodaje para este año . Mensajes al privado", reza el texto, posteado junto a varias fotos en el grupo "Pruebas de jugadores 2026".

En diálogo con Noticias Argentinas, el joven reconoció que aún no tiene nada cerrado, aunque confirmó que "habló con varias personas" y que está "barajando opciones" para elegir lo mejor .

"No tenía noción de que se podía hacer tan grande el tema, no me lo imaginaba", contó, pero remarcó que, si bien recibe muchos mensajes y contactos, prefiere manejarse con cuidado. "Al ser algo de redes sociales, uno tiene que tener cierta cautela porque no sabe quién tiene buenas intenciones y quién no. A veces hay oportunistas" , destacó.

Uno de los puntos que más se instaló en redes fue la versión de que el club lo habría "colgado" por no contar con representante, algo que Joannaz desmintió de manera tajante. "No es cierto. El año pasado yo tenía representante y cuando tuve tampoco me tocó jugar o me tocó la oportunidad", aclaró.

Además, reveló un dato clave: el posteo viral ni siquiera lo hizo él, sino su padre, que lo impulsó a probar ese camino como alternativa para destrabar la situación.

Joannaz contó que está en Almagro desde inferiores y que se formó en el club desde séptima u octava, hasta llegar a Reserva y cumplir el sueño de debutar en Primera. Por eso, aunque hoy atraviesa un momento duro, evitó cualquier reproche hacia la institución: "Remordimiento no, porque Almagro es un club que a mí me ha dado mucho. Después que no te tengan en cuenta son cosas del fútbol y hay que bancársela".

El joven lateral debutó en la Primera del club el 2 de junio de 2024 durante un empate 1-1 ante Gimnasia y Tiro de Salta. Durante esa campaña, disputó seis partidos con la camiseta del Tricolor (20 minutos contra Gimnasia de Mendoza, 16 ante Nueva Chicago, 18 versus Estudiantes de Río Cuarto, 7 contra Aldosivi y 29 nuevamente ante Gimnasia de Mendoza); pero nunca más tuvo oportunidad de jugar.

En todo 2025 no sumó minutos oficiales y solamente estuvo sentado en el banco de suplentes en seis cotejos (Deportivo Madryn, Alvarado, All Boys, Arsenal, Colegiales y Atlanta), al inicio del año.

Su idea, según explicó, es clara: jugar donde sea necesario para volver a mostrarse y, a partir de ello, hacer despegar su carrera. Por último, remarcó que no le pesa bajar de categoría si eso le garantiza continuidad. "Yo lo que necesito es jugar. Jugando y mostrándome, si ando bien, se puede usar de trampolín", sostuvo.

Además, dejó un consejo para los pibes que vienen atrás: "Que se entrenen mucho, que se cuiden afuera de la cancha, que vivan los entrenamientos como un partido. El trabajo a la larga da frutos".