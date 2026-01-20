20 de enero de 2026 Inicio
El bodegón barato de Buenos Aires con tintes futboleros para ir en el verano 2026

Este restaurante se ubica dentro del club en el que jugó un futbolista reconocido y ofrece un menú variado de comida casera, incluyendo pastas, parrillada y postres clásicos.

Por
Las milanesas son uno de los platos más elegidos en el bodegón. 

Buenos Aires Gourmet
  • La Carpita es un bodegón tradicional ubicado en Villa Libertad, San Martín.
  • Funciona dentro del club donde debutó el exfutbolista Juan Román Riquelme.
  • El lugar destaca por su ambiente familiar y una decoración de temática futbolera.
  • Su plato estrella es la milanesa gigante para compartir, conocida como "la gladiadora".

Los bodegones son un reflejo de la vida en Buenos Aires, de sus sabores y costumbres. Algunos de ellos están estrechamente vinculados a la historia de su barrio y ya son un emblema del lugar, como es el caso de La Carpita en Villa Libertad.

Los sorrentinos tienen su origen en Mar del Plata.
Con una decoración futbolera, este bodegón es reconocido en la zona y un punto de encuentro para los vecinos. El espacio gastronómico funciona dentro de la Sociedad de Fomento de Villa Libertad, el club donde debutó Juan Román Riquelme y donde juegan al fútbol cientos de pequeños con grandes sueños.

Aunque suene repetitivo, merece la pena recalcar que La Carpita es un bodegón de barrio con todas las letras. Es un ambiente familiar donde se respira calidez y el aroma de la auténtica comida casera.

Dónde queda La Carpita

La carpita

La Carpita se ubica sobre la calle Presidente Montt 2458, en Villa Libertad. Funciona dentro de la histórica Sociedad de Fomento, club en el que dio sus primeros pasos Juan Román Riquelme.

Es una ubicación fácil de acceder gracias a su cercanía a la estación de tren Tropezón de la Línea Urquiza. Abre de martes a domingos desde el mediodía hasta las 15, y para la cena, desde las 20 hasta 23.30 horas.

Qué puedo pedir en La Carpita

El menú ofrece todos los platos que se pueden esperar encontrar en un bodegón tradicional. Uno de los más recomendados es la milanesa, napolitana o a caballo, que se sirve en una porción para compartir entre dos personas; las llaman “las gladiadoras”.

bodegón La Carpita

También hay lomo al champiñón acompañado de papas, filete a la merluza con puré, parrillada variada con cortes tradicionales, pastel de papa y pastas caseras entre las que destacan las cintas con salsa bolognesa.

Entre sus postres vas a encontrar flan con dulce de leche y crema, torta de ricota y una variedad de tortas cuchareables como cheesecake, chocotorta y lemon pie. Es definitivamente un lugar para ir a comer en familia o en grupo.

Cómo llegar a La Carpita

Llegar al Bodegón "La Carpita" desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires es bastante directo tanto en auto como en transporte público. La manera más práctica es tomando el tren Urquiza y bajarse en la estación Tropezón, que queda a pocos metros del restaurante.

Para acceder en auto, hay que tomar la Av. de los Constituyentes o Av. Albarellos hacia el lado de Provincia (San Martín) y continuar por avenidas internas hasta llegar a Villa Libertad. En cuanto al colectivo, líneas como la 176 o la 78 conectan distintos puntos de CABA con el centro de San Martín.

