El restaurante de Colegiales que convirtió a los hongos en tendencia

Con una carta basada en hongos, un patio verde que ya es sello del barrio y una propuesta que combina cocina, naturaleza y café de especialidad, Uno de los proyectos más originales y comentados.

Por
Funga nació en julio de 2023 en una calle tranquila de Colegiales y, desde entonces, se convirtió en uno de los proyectos gastronómicos más comentados del barrio. En una ciudad donde los proyectos suelen repetirse, este restaurante logró instalar un concepto distinto: una cocina que pone a los hongos en el centro de la escena. Detrás del proyecto están Justine Devroe y Bruno Carosella, una dupla que sumó experiencia internacional, mirada estratégica y una apuesta clara por lo orgánico y lo sustentable. El resultado fue un espacio que rápidamente llamó la atención de curiosos, vecinos y amantes de la cocina vegetal.

Es un restaurante emblemático en Almagro. 
FUNGA MILANESA

Los inicios de Funga estuvieron marcados por viajes, aprendizajes y una idea que parecía arriesgada para el mercado local: construir una carta completa basada en variedades como gírgolas, shiitakes, portobellos y melena de león. Devroe, con años de trabajo en cocinas de Suecia, Costa Rica y Perú, aportó la sensibilidad culinaria; Carosella, desde su formación en administración y su experiencia en consultoría gastronómica, sumó la visión de negocio. Esa combinación permitió que Funga creciera con identidad propia, con un salón íntimo, un patio verde que ya es parte del paisaje del barrio y una propuesta que invita a descubrir sabores nuevos.

Qué pedir en Funga

La carta exhibe una variedad de platos donde los hongos aparecen en versiones muy distintas entre sí. De las entradas vale la pena probar el paté de hongos con nueces y oporto, servido con lafa o focaccia, y la empanada frita rellena con hongos, mozzarella y relish de pera y lima. Para quienes buscan algo más contundente, la milanesa de melena de león con pasta cacio e pepe es uno de los hits del menú, al igual que el shawarma de gírgolas, cocido en spiedo y servido con hummus, lechuga capuchina, tomates y tzatziki. También destacan la hamburguesa “Mac Lion”, hecha con melena de león, y el gratén de champiñones y portobellos, preparado con crema infusionada en vino blanco y papas gratinadas.

En los postres, la oferta mantiene el mismo espíritu: una crème brûlée clásica, un volcán de chocolate con helado y una cheesecake de cajú con mermelada artesanal. Todo acompañado por vinos naturales, vermuts, kombuchas y bebidas frescas que completan la experiencia.

FUNGA MESA 2

Además de su menú principal, Funga ofrece una barra de café de especialidad de Puerto Blest, con granos de Perú y la posibilidad de sumar hongos adaptógenos como reishi, melena de león o cordyceps. Y cuando el restaurante no está abierto, el espacio funciona como Verdín bar de café, con una propuesta más relajada que incluye cafés fríos y calientes, cócteles, opciones de bakery y platos para almorzar o picar durante el día.

Dónde queda Funga

Está ubicado en Zapiola 1375, en el barrio de Colegiales.

