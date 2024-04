El bodegón barato de Buenos Aires que no escatima al relleno de sus pastas

Dicho bodegón atrae mucho al turismo y es un sitio emblemático de CABA, sobre todo por las grandes celebridades que fueron a comer al lugar. Además, tiene comidas típicas y son caseras. Es un excelente lugar para ir con la familia o con amigos para poder pasar un gran momento.

image.png

Dónde queda Albamonte

Este bodegón se llama Albamonte y está ubicado en Chacarita, sobre la avenida Corrientes. El mismo abrió sus puertas en 1951 y no frenó hasta hoy. Tiene una historia muy particular, ya que por él pasaron personas emblemáticas de nuestro país y se convirtió en todo un clásico porteño. Sin dudas es una fija ya que no defrauda jamás.

Qué puedo pedir en Albamonte

Entre sus platos podemos destacar la comida italiana y argentina, con una mezcla mediterránea espectacular. Las pastas y pizzas son ideales, aunque también hay otras comidas que se lucen muchísimo. Este bodegón admite reservas a las 12.30 del mediodía y a las 20.30 por la noche, únicamente. El resto es por orden de llegada.

Una de las cosas más destacadas es la pizza, que generalmente el público la pide pero como entrada. La más destacada es la pizza Mercedes Benz, que incluye fugazzeta, muzzarella y pizzaiola. Las pastas también, los platos típicos son los rigattoni, los fusilli a la scarparo y los raviolones de ricota.

También el pollo a la calaresa y los escalopes al jeréz son muy buenas especialidades de la casa. A su vez, tiene platos de mar, como el salmón, el lenguado, la trucha y la cazuela de mariscos. Sin embargo, añadieron un plato nuevo que es la pasta con mariscos.

Por su parte, los postres no se quedan atrás. El merengue es la misma receta que se utiliza desde 1958. También se pide mucho el tiramisú, la sopa inglesa y la torta de ricota. Si bien la carta es bien similar a la original, algunos platos como el minestrone, la tarta pascualina o la torta real ya no se hacen más porque los paladares de los clientes van cambiando y hay platos que ya no se piden.

Clásico y actual, esa parece ser la fórmula de este formidable bodegón que es todo un refugio en medio de una zona de transeúntes apurados. Dentro de la cantina, el ritmo es otro. Quienes deseen comer en pocos minutos, tienen perdida la batalla de antemano.

image.png

Entre los clientes célebres que pasaron por Albamonte se encuentran Raúl Alfonsín, Alberto Olmedo y Jorge Porcel. Hoy en día es un lugar icónico, con precios acordes a lo que ofrecen y una gastronomía impecable que dan ganas de volver una y otra vez a probar diferentes platos.

Cómo llegar a Albamonte

Para llegar a este bodegón hay varias opciones. Se encuentra en un barrio típico de CABA y se puede acceder con el Subte Línea B, dependiendo de donde vengas, mismo también hacer combinación con otras líneas y poder llegar a la B para arribar al bodegón. También se encuentran varias líneas de colectivo o incluso, si tenes vehículo, poder ir con el auto ya que hay lugar para estacionar.