La escapada cerca de Buenos Aires a un complejo para pasar un día de campo increíble Llegan los días tibios y los planes para pasar las tardes al sol. Un buen asado para el almuerzo y una sobremesa en esta estancia rural preparada para recibir y agasajar a sus visitantes. Por + Seguir en







El lugar de campo perfecto para pasar una tarde al sol después de un asado. disfrutarosario.com

A pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires, un establecimiento rural ofrece una experiencia completa de día de campo.

El Paraíso Rural, cercano a Rosario, Santa Fe; combina historia inmigrante, gastronomía casera y actividades recreativas en un entorno natural.

El predio cuenta con más de cien hectáreas, espacios parquizados y propuestas para toda la familia.

La visita a El Paraíso se realiza con reserva previa e incluye museo, almuerzo y recorridos guiados. Las escapadas de cercanía ganan protagonismo entre quienes buscan desconectar del ritmo urbano en un viaje gasolero sin gastar mucho ni desplazarse grandes trayectos. Los establecimientos de campo, con edificaciones rurales, se consolidan como una alternativa atractiva para una salida distinta pero relativamente cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Entre estas propuestas aparece El Paraíso Rural, un complejo ubicado en la provincia de Santa Fe que combina tradición, naturaleza y actividades recreativas en un mismo predio.

Con una extensión de aproximadamente cien hectáreas y declarado de interés turístico provincial, el lugar propone una inmersión en la vida de campo con un fuerte anclaje en la historia de la inmigración italiana en la región. La experiencia está pensada para pasar el día completo, en un entorno cuidado que mezcla espacios verdes, instalaciones recreativas y propuestas gastronómicas típicas.

El Paraíso Rural, Santa Fe disfrutarosario.com Dónde queda El Paraíso Rural El Paraíso Rural se encuentra en la zona rural de Carrizales (Clarke), en la provincia de Santa Fe, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires tomando como referencia el acceso por autopistas y rutas principales. El establecimiento está emplazado sobre la ruta 10, en un área de fácil acceso y sin caminos de tierra, lo que facilita la llegada incluso en días posteriores a lluvias.

Qué puedo hacer en El Paraíso Rural La propuesta central es el día de campo, una actividad que se desarrolla entre las 11 y las 18 horas e incluye una visita guiada al Museo del Inmigrante, donde se exhiben objetos, herramientas y documentos históricos vinculados a las primeras familias que poblaron la zona desde fines del siglo XIX.

Además, el predio ofrece almuerzo completo con platos tradicionales, espacios de recreación como cancha de fútbol, juegos infantiles y sectores para actividades al aire libre. También cuenta con pileta, áreas de descanso bajo arboledas y sectores destinados a caminatas o recorridos guiados por huertas, frutales y espacios productivos. El establecimiento dispone de un quincho con capacidad para grupos numerosos, parrillas, horno de barro y sectores aptos para eventos privados, lo que amplía su uso más allá de la visita turística convencional.