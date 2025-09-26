26 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Dependiendo el material, así podés reciclar lo que te sobra en tu casa

Esta es una lista con los diferentes consejos le servirán para contribuir al medio ambiente desde acciones realizadas en casa.

Por
Si desea empezar a reciclar en su hogar

Si desea empezar a reciclar en su hogar, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer paso para comenzar a reciclar es identificar un lugar adecuado para almacenar los residuos aprovechables y no aprovechables. En Colombia, desde 2021, se implementó el código de separación de basuras por colores para facilitar este proceso. 

A medida que se amplía la recolección de residuos, los hogares deben implementar pequeños sistemas de gestión de desechos que permitan separarlos y facilitar su reciclaje. Es eficaz utilizar cestas de diferentes colores para vidrio, plástico y cartón, o cajas de distintos tamaños para pilas, teléfonos o pequeños electrodomésticos.

Esta actitud expresa una relación compleja con la tecnología y trae consecuencias a nivel físico y psicológico.
Te puede interesar:

Este es el verdadero significado de caminar con el celular en la mano según la psicología

De acuerdo a una encuesta reciente de Statista, Colombia es el país latinoamericano donde más gente ve el reciclaje como una de las acciones con mayor impacto en la reducción de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático, con 50% de respaldo de la opinión pública. Por lo que debe ser apoyada con actos responsables desde la casa.

Cómo reciclar diferentes materiales en tu casa

Si desea empezar a reciclar en su hogar, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer paso para comenzar a reciclar es identificar un lugar adecuado para almacenar los residuos aprovechables y no aprovechables. En Colombia, desde 2021, se implementó el código de separación de basuras por colores para facilitar este proceso. Esto ayuda a reducir las emisiones de carbono y aumenta la cantidad de material reciclado. Necesitará tres tipos de recipientes: blanco para materiales aprovechables como plástico, vidrio y cartón; negro para residuos no aprovechables como servilletas usadas y alimentos cocidos; y el recipiente verde para residuos orgánicos como restos de comida cruda y cáscaras de frutas.

El vidrio es un material que se puede reciclar infinitamente, lo que lo convierte en una excelente opción para reutilizar. Asegúrese de que los envases estén limpios para evitar la contaminación de otros materiales. También, todas las botellas de plástico, sin importar su origen, pueden ser recicladas.

Reciclaje-de-vidrio

El metal, el papel y el cartón también son materiales reciclables. No solo los periódicos, sino también sobres, tarjetas de cumpleaños, papel de regalo y revistas pueden ser reciclados en casa. El cartón, incluso los tubos de papel higiénico, también puede ser reutilizado. Además, artículos metálicos, como las latas de alimentos o el papel aluminio, son reciclables.

Finalmente, algunos objetos específicos como baterías, celulares viejos y tapas de botellas deben ser desechados en contenedores especiales. Asegúrese de depositarlos en los espacios adecuados dispuestos por autoridades ambientales.

reciclarrrrr

Noticias relacionadas

A pesar de que muchos consideran la ducha diaria como una necesidad, podría ser perjudicial.

Por qué no hay que bañarse todos los días, según expertos: afecta a la salud

Un usuario revela como con un simple truco casero puede teñirse la ropa de negro desde casa con dos ingredientes super fáciles de conseguir.

Con este truco casero podés hacer que tus camisetas negras no pierdan la tonalidad: cuál es

Desde su perspectiva, prácticas como el ayuno intermitente, la exposición al frío, la alineación con los ciclos circadianos y el movimiento consciente no solo ayudan a mejorar el descanso y la vitalidad, sino que también fortalecen la mente. 

Este ejercicio de fuerza es clave para la longevidad y lo deben hacer todos los mayores de 60 años: cuál es

Un volcán inactivo, que en la antigüedad era utilizado para rituales, ahora es un nuevo destino turístico en Salta.

Viajar a Salta: la pirámide natural que impacta en medio de la Puna

Todo indica que el squoval no será solo una moda pasajera, sino la nueva forma estrella de la temporada.

Adiós a las uñas almendradas: la moda que vas a ver en todos lados en el verano 2026

Esta rutina es ideal para evitar mayor dolor en esta zona.

Las 4 posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar: son 100% efectivas

Rating Cero

Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

La cordobesa reveló que Angel Elixir es la fragancia que la acompaña en cada etapa de su vida.

Este es el perfume favorito de Tuli Acosta: una opción con aroma a vainilla y jazmín

Las nuevas Películas en Netflix que están en boca de todos
play

Basada en una historia real, llegó a Netflix y está dejando a todos al borde de las lágrimas: qué película es

Algunas amistades de la actriz señalan que ella aún mantiene cautela en cuestiones sentimentales.

¿Juntos nuevamente? Katie Holmes y Joshua Jackson estarían en pareja tras su nueva producción

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina

El desgarrador posteo de Juli Poggio sobre la salud de Thiago Medina: "No estás solo"

Esta serie tiene escenas subidas de tono.
play

Es una serie oculta en Netflix y se destaca por su trama subida de tono

últimas noticias

Trump: Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza

Trump: "Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza"

Hace 6 minutos
Tini y Rodrigo de Paul se casarán el 20 de diciembre

Sorpresa: confirman que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se casarán a fin de año

Hace 41 minutos
El Gobierno reinstauró el cepo al dólar. 

El Gobierno reinstaura el cepo: las personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros

Hace 1 hora
Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

Conmoción en Chaco: detuvieron a los padres de una nena de 11 años que dio a luz

Hace 2 horas
Lo importante es conocer estas alternativas y usarlas para añadir una capa extra de protección.

El truco extra que pocos conocen para que no te vacíen la cuenta bancaria cuando te roban el celular

Hace 3 horas