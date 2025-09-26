Dependiendo el material, así podés reciclar lo que te sobra en tu casa Esta es una lista con los diferentes consejos le servirán para contribuir al medio ambiente desde acciones realizadas en casa. Por







Si desea empezar a reciclar en su hogar, debe tener en cuenta los siguientes aspectos. El primer paso para comenzar a reciclar es identificar un lugar adecuado para almacenar los residuos aprovechables y no aprovechables. En Colombia, desde 2021, se implementó el código de separación de basuras por colores para facilitar este proceso.

A medida que se amplía la recolección de residuos, los hogares deben implementar pequeños sistemas de gestión de desechos que permitan separarlos y facilitar su reciclaje. Es eficaz utilizar cestas de diferentes colores para vidrio, plástico y cartón, o cajas de distintos tamaños para pilas, teléfonos o pequeños electrodomésticos.

De acuerdo a una encuesta reciente de Statista, Colombia es el país latinoamericano donde más gente ve el reciclaje como una de las acciones con mayor impacto en la reducción de gases de efecto invernadero y lucha contra el cambio climático, con 50% de respaldo de la opinión pública. Por lo que debe ser apoyada con actos responsables desde la casa.

El vidrio es un material que se puede reciclar infinitamente, lo que lo convierte en una excelente opción para reutilizar. Asegúrese de que los envases estén limpios para evitar la contaminación de otros materiales. También, todas las botellas de plástico, sin importar su origen, pueden ser recicladas.

