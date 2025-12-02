Maduro baila "changa tronic" en público y desafía a Trump, que prepara un anuncio sobre Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró en público en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos: encabezó un acto en el que defendió la "soberanía" de su país y desafió las amenazas de Donald Trump con un baile sobre el escenario.
El mandatario apareció ante miles de personas este lunes, en un escenario montado afuera del Palacio de Miraflores, en Caracas, para la ceremonia de juramento del nuevo buró del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A pesar del contexto internacional, bailó con sus seguidores y declaró a diciembre el mes de la "rumba".
Maduro se movió al ritmo del "changa tronic", un género muy popular en Venezuela que combina ritmos latinos con música electrónica. La letra de la canción era un remix de la frase "Yes peace, war no", que el mandatario venezolano le dedicó a Trump a mediados de noviembre.
"Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad", aseguró Maduro este lunes durante su discurso. Agregó que el poder de Venezuela se sustenta en "su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta Patria por encima de cualquier dificultad".
Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció que Trump hará un anuncio este martes por la tarde y, si bien no adelantó el tema, se especula que sea sobre una posible intervención en Venezuela. Estados Unidos ya realizó un importante despliegue militar en el Caribe, pero analistas advierten que no sería suficiente para una incursión.
Los ultimátums de Trump para que Maduro abandone el país no parecen surtir efecto, y la situación podría estancarse. Washington necesita mostrar resultados para enfrentar las críticas internas: según una encuesta difundida por CBS, el 70% de los estadounidenses desaprueban una intervención militar en Venezuela.
Venezuela volvió a autorizar los vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos
El Ministerio de Transporte venezolano informó este martes que "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", que se habían interrumpido tras la decisión de Washington de cerrar el espacio aéreo.
"Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves", añadió el comunicado. De esta manera, Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos semanales de la empresa estadounidense Eastern Airlines, los días miércoles y viernes, según informó DW.