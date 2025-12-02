Maduro baila "changa tronic" en público y desafía a Trump, que prepara un anuncio sobre Venezuela El presidente venezolano encabezó un acto del PSUV y aseguró que el país se defenderá de las amenazas estadounidenses "con soberanía". La Casa Blanca define los pasos a seguir, pero enfrenta cuestionamientos internos. Por + Seguir en







El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró en público en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos: encabezó un acto en el que defendió la "soberanía" de su país y desafió las amenazas de Donald Trump con un baile sobre el escenario.

El mandatario apareció ante miles de personas este lunes, en un escenario montado afuera del Palacio de Miraflores, en Caracas, para la ceremonia de juramento del nuevo buró del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A pesar del contexto internacional, bailó con sus seguidores y declaró a diciembre el mes de la "rumba".

Maduro se movió al ritmo del "changa tronic", un género muy popular en Venezuela que combina ritmos latinos con música electrónica. La letra de la canción era un remix de la frase "Yes peace, war no", que el mandatario venezolano le dedicó a Trump a mediados de noviembre.

"Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad", aseguró Maduro este lunes durante su discurso. Agregó que el poder de Venezuela se sustenta en "su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta Patria por encima de cualquier dificultad".

Maduro is currently dancing onstage at a public rally. pic.twitter.com/gkD22JnAUW — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 1, 2025 Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció que Trump hará un anuncio este martes por la tarde y, si bien no adelantó el tema, se especula que sea sobre una posible intervención en Venezuela. Estados Unidos ya realizó un importante despliegue militar en el Caribe, pero analistas advierten que no sería suficiente para una incursión.