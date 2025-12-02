2 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Maduro baila "changa tronic" en público y desafía a Trump, que prepara un anuncio sobre Venezuela

El presidente venezolano encabezó un acto del PSUV y aseguró que el país se defenderá de las amenazas estadounidenses "con soberanía". La Casa Blanca define los pasos a seguir, pero enfrenta cuestionamientos internos.

Por
Maduro habló en un acto partidario y defendió una paz con dignidad.

Maduro habló en un acto partidario y defendió una "paz con dignidad".

Redes sociales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró en público en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos: encabezó un acto en el que defendió la "soberanía" de su país y desafió las amenazas de Donald Trump con un baile sobre el escenario.

Putin acusó a Europa de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania.
Te puede interesar:

Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

El mandatario apareció ante miles de personas este lunes, en un escenario montado afuera del Palacio de Miraflores, en Caracas, para la ceremonia de juramento del nuevo buró del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). A pesar del contexto internacional, bailó con sus seguidores y declaró a diciembre el mes de la "rumba".

Maduro se movió al ritmo del "changa tronic", un género muy popular en Venezuela que combina ritmos latinos con música electrónica. La letra de la canción era un remix de la frase "Yes peace, war no", que el mandatario venezolano le dedicó a Trump a mediados de noviembre.

"Queremos paz, pero paz con soberanía, paz con igualdad, paz con libertad", aseguró Maduro este lunes durante su discurso. Agregó que el poder de Venezuela se sustenta en "su pueblo, en su conciencia, en sus instituciones, en sus fusiles y en su decisión de construir esta Patria por encima de cualquier dificultad".

Embed

Al mismo tiempo, la Casa Blanca anunció que Trump hará un anuncio este martes por la tarde y, si bien no adelantó el tema, se especula que sea sobre una posible intervención en Venezuela. Estados Unidos ya realizó un importante despliegue militar en el Caribe, pero analistas advierten que no sería suficiente para una incursión.

Los ultimátums de Trump para que Maduro abandone el país no parecen surtir efecto, y la situación podría estancarse. Washington necesita mostrar resultados para enfrentar las críticas internas: según una encuesta difundida por CBS, el 70% de los estadounidenses desaprueban una intervención militar en Venezuela.

Venezuela volvió a autorizar los vuelos de migrantes deportados desde Estados Unidos

El Ministerio de Transporte venezolano informó este martes que "ha recibido la solicitud del gobierno de los Estados Unidos para reanudar los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos desde ese país hasta Venezuela", que se habían interrumpido tras la decisión de Washington de cerrar el espacio aéreo.

"Por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, se autoriza el ingreso a nuestro espacio aéreo de las aeronaves", añadió el comunicado. De esta manera, Caracas permitirá el ingreso de dos vuelos semanales de la empresa estadounidense Eastern Airlines, los días miércoles y viernes, según informó DW.

Noticias relacionadas

play

Trump dio un ultimátum a Maduro para que abandone Venezuela: tiene tiempo hasta el viernes

Christ Penelope y un llamativo método de sanación en Sudáfrica.

El pastor sudafricano que se tira gases en la cara de sus fieles para sanarlos: "Es una demostración del poder de Dios"

Con el 55% de los votos escrutados, Asfura tenía una mínima ventaja.

Elecciones en Honduras: dos candidatos conservadores pelean el escrutinio voto a voto

play

El ultimátum de Trump a Maduro: Estados Unidos se prepara para atacar Venezuela

El hecho se produjo en las oficinas del diario La Stampa.

Italia: activistas propalestina destrozaron la redacción del diario La Stampa y dejaron amenazas

play

La respuesta de Venezuela a Trump: calificó de "hostil" el cierre de su espacio aéreo y anunció un plan especial de vuelos

Rating Cero

Florinda Meza confesó que la primera cita con Chespirito fue 5 años después de trabajar juntos

Florinda Meza dio detalles íntimos de cómo fue el romance con Chespirito: "Él me fichó a mi"

Inaugurarán una esquina en homenaje a Charly García.

Charly García tendrá su propia esquina en la Ciudad: cuándo y dónde será su inauguración

Brown ha sido la actriz de la serie de Netflix que más proyectos ha filmado.

¿Millie Bobby Brown a Marvel? Para qué papel sumarían a la estrella de Stranger Things

Deadpool 4 podría tener cabida. 

Deadpool 4 en camino: se filtró que Marvel apostará a una nueva película del hilarante antihéroe

Yanina Latorre reemplazará a Maxi López, quien se ausentará de MasterChef del 5 de diciembre al 5 de enero.

Yanina Latorre se suma a MasterChef: "Sé cocinar, pero tengo pánico"

Britney Spears cumple 44 años. 

Britney Spears cumple 44: entre el secretismo sobre su vida privada a la preocupación en redes sociales

últimas noticias

Florinda Meza confesó que la primera cita con Chespirito fue 5 años después de trabajar juntos

Florinda Meza dio detalles íntimos de cómo fue el romance con Chespirito: "Él me fichó a mi"

Hace 23 minutos
Putin acusó a Europa de sabotear las negociaciones de paz con Ucrania.

Putin: "Si Europa quiere una guerra, estamos listos"

Hace 46 minutos
Inaugurarán una esquina en homenaje a Charly García.

Charly García tendrá su propia esquina en la Ciudad: cuándo y dónde será su inauguración

Hace 1 hora
Tiempo de asados: te contamos un truco simple para que tu parrilla quede como nueva en fin de año

Tiempo de asados: cómo podés hacer para que tu parrilla quede como nueva a fin de año

Hace 1 hora
Sorprendió a todos: Cary Stayner era el responsable de varios crímenes.

Era un empleado de mantenimiento pero se convirtió en el perverso asesino de Yosemite: quién era

Hace 1 hora