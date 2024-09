De la TV al negocio de las plataformas: cuál es la historia de Barry Diller, el millonario que superó a sus jefes

Su carrera arranca en la televisión, donde fue responsable de algunos de los programas más exitosos de la historia, hasta su incursión en el mundo digital con la creación de plataformas innovadoras como Tinder y Vimeo, Barry Diller demostró de esta manera una visión especial para identificar y capitalizar las tendencias emergentes en el entretenimiento y la tecnología.

Quién es Barry Diller, el multimillonario que pasó de producir en la televisión a liderar el mundo de aplicaciones y plataformas

La trayectoria profesional de Barry Diller en la industria del entretenimiento comenzó en 1960, cuando ingresó a la Agencia William Morris en un puesto de nivel básico. Su talento le permitió ascender rápidamente, llegando a convertirse en jefe del departamento de televisión de la agencia en un tiempo récord. Este éxito inicial un anticipo de una carrera estelar que lo llevaría a ocupar posiciones de liderazgo en algunas de las compañías de medios más influyentes de Estados Unidos.

El siguiente paso en su carrera lo llevó a ABC, donde dejó su marca desarrollando programas innovadores como "The Dating Game" y "The Newlywed Game", que se convirtieron en éxitos instantáneos y sentaron las bases para futuros formatos de programas de citas y concursos..

La década de 1970 fue un hito en su historia cuando asumió el cargo de CEO de Paramount Pictures. Bajo su liderazgo, la compañía produjo éxitos cinematográficos icónicos como "Saturday Night Fever" y "Raiders of the Lost Ark", que no solo fueron éxitos de taquilla, sino que también dejaron una huella duradera en la cultura popular. Este magnate revolucionó la industria al convertir a Paramount en la primera red de televisión en tener su propio estudio de cine, una movida estratégica que mejoró significativamente la calidad de producción y, en consecuencia, aumentó los ingresos de la compañía.

El paso siguiente en su trayectoria lo llevó a Fox en la década de 1980, donde su visión y liderazgo fueron instrumentales para posicionar a la empresa como una fuerza dominante en el mercado televisivo. Bajo su dirección, Fox lanzó series icónicas como "Los Simpsons" y "Casado con hijos", que no solo se convirtieron en éxitos de audiencia, sino que también redefinieron el panorama de la comedia televisiva. Sin embargo, a mediados de la década de 1990, Barry Diller tomó la decisión de dejar atrás su carrera como ejecutivo de productoras para fundar su propia empresa, Internet IAC, marcando el inicio de su incursión en el mundo digital.

La fundación de Internet IAC marcó el comienzo de una nueva era en dónde buscó posicionarse como un pionero en el emergente mundo del comercio electrónico y las plataformas digitales. Es así que lideró el desarrollo de Match.com, una de las primeras plataformas de citas en línea, sentando las bases para lo que se convertiría en una industria multimillonaria. Además, bajo su dirección, IAC lanzó y adquirió una serie de plataformas novedosas como Ask.com y Vimeo, diversificando su portafolio y consolidando su posición en el mercado digital.

Además de su paso por las plataformas digitales, también es un firme defensor de un internet libre y abierto, con posiciones en contra de la implementación de sistemas de pago que podrían limitar el acceso a velocidades más rápidas solo a las compañías más grandes.