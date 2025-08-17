De esta manera podés reciclar las perchas que ya no utilices en tu casa

Los objetos cotidianos que ya no usamos pueden tener un segundo ciclo de vida si se les da un uso adecuado. Adoptar estas prácticas no solo ayuda al Medio Ambiente, sino que también permite aprovechar al máximo los recursos disponibles de manera creativa.
Incluso artículos tan comunes como las perchas pueden transformarse o reutilizarse, evitando que terminen en la basura y contribuyendo a reducir la acumulación de residuos en los hogares. El reciclaje y la reutilización de elementos domésticos forman parte de una estrategia más amplia para fomentar hábitos sostenibles.
Cuáles son las mejores formas de reciclar las perchas
-perchas - Medio Ambiente
Materiales necesarios
-
Perchas viejas de madera o metal
-
Alambre o cuerda resistente
-
Pinturas acrílicas o en aerosol
-
Anillos para cortinas de baño (para colgar)
-
Ganchos o tornillos pequeños
-
Elementos decorativos: telas, fotos, stickers, papel para decoupage