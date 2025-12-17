17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Un paraje rural de Río Negro es la opción ideal para quienes buscan naturaleza, turismo sin mucha gente y experiencias al aire libre.

Por
Sus lagos cristalinos

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Patagonia Andina
  • El Manso es un paraje rural del sur de Río Negro, con casas dispersas y chacras familiares, ideal para quienes buscan silencio, naturaleza y turismo sin masividad en plena Cordillera de los Andes.
  • El río Manso, de aguas frías y transparentes, es uno de los grandes atractivos del valle y se destaca para actividades como rafting, pesca con mosca y canotaje.
  • El entorno natural incluye bosques andino-patagónicos y lagos cristalinos como Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen, además de cerros y valles que rodean la periferia del Parque Nacional Nahuel Huapi.
  • Ubicado junto a la Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, el destino ofrece experiencias auténticas de turismo rural, senderos poco transitados y acceso a pasos fronterizos hacia Chile como El León.

El Manso es un pequeño paraje rionegrino que sorprende a sus visitantes con su configuración única de viviendas dispersas y su entorno natural privilegiado. Este rincón patagónico, ubicado en el Valle del Manso al sur de Bariloche, no es un pueblo tradicional con plaza y calles sino una comisión de fomento formada por chacras familiares y pequeños alojamientos de montaña. Este lugar se convirtió en un refugio ideal para quienes buscan naturaleza, paz y contacto con lo local.

Este cerro es uno de los lugares turísticos imperdibles de Córdoba.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

Entre sus principales atractivos llaman la atención el río Manso, que atraviesa el valle con un curso serpenteante de aguas correntosas, frías y cristalinas, convirtiéndolo en uno de los mejores lugares de la región para practicar rafting y pesca con mosca.

El valle está bañado por lagos de aguas cristalinas como Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen, este último penetrando el mapa chileno hasta desembocar en el océano Pacífico. Los bosques Andino Patagónicos dominan la región con especies como lenga, ñire, coihue, ciprés, maitén, retamo, caqui, notro, palo piche, michay y caña colihue.

Este paraíso escondido a un costado de la legendaria Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón ofrece experiencias especiales de turismo rural en hospedajes rústicos lejos del turismo masivo. El valle atraviesa la periferia meridional del Parque Nacional Nahuel Huapi, permitiendo acceder a senderos poco transitados y pasos fronterizos hacia Chile como el Paso El León.

La ruta de ripio rodeada de montañas es parte del encanto de este destino, con alturas mayores como el cerro Ventisquero de 2285 metros, el General Carrera de 2360 metros, el Bastión de 2061 metros y el Santa Elena de 1940 metros que conforman la espectacular orografía del lugar.

El Manso

Dónde queda El Manso

El Manso se encuentra ubicado en el Valle del Manso, en el suroeste de la provincia de Río Negro, dentro del departamento Bariloche. Este paraje rural está emplazado al sur de San Carlos de Bariloche, a un costado de la legendaria Ruta 40 que conecta al departamento con El Bolsón. El valle atraviesa la periferia meridional del Parque Nacional Nahuel Huapi y en su recorrido se avistan los lagos Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen.

Qué puedo hacer en El Manso

Las opciones de actividades en El Manso combinan aventura, naturaleza y turismo rural en un entorno de bosques húmedos y aguas cristalinas:

  • Practicar rafting en el río Manso, considerado uno de los mejores lugares de la región por sus aguas correntosas, frías y cristalinas con curso serpenteante
  • Realizar pesca deportiva con mosca en las transparentes aguas del río que atraviesa el valle
  • Practicar canotaje aprovechando las corrientes del río Manso
  • Avistar los lagos de aguas cristalinas como Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen que bañan el bosque andino
  • Hospedarse en alojamientos rústicos de montaña y vivir experiencias de turismo rural en chacras familiares
  • Recorrer senderos poco transitados dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en la periferia meridional del valle
  • Acceder a pasos fronterizos hacia Chile como el Paso El León
  • Explorar los bosques Andino Patagónicos con especies como lenga, ñire, coihue, ciprés, maitén, retamo, caqui, notro, palo piche, michay y caña colihue
  • Disfrutar de caminatas por el valle rodeado de montañas con la Cordillera de los Andes como telón de fondo permanente
  • Contemplar la orografía de cerros como el Ventisquero (2285 msnm), General Carrera (2360 msnm), Bastión (2061 msnm) y Santa Elena (1940 msnm)
El Manso

Cómo llegar a El Manso

Para llegar a El Manso se debe tomar la Ruta 40 desde San Carlos de Bariloche en dirección sur hacia El Bolsón. Este paraje rural está ubicado a un costado de la legendaria ruta, en una zona donde el camino es de ripio rodeado de montañas, siendo precisamente este trayecto parte del encanto del lugar.

Los viajeros pueden acceder en auto desde Bariloche recorriendo el Valle del Manso, o desde El Bolsón en dirección norte. No se trata de un pueblo tradicional con plaza y calles sino de un área de viviendas dispersas y pequeños alojamientos de montaña. El acceso permite además conectar con pasos fronterizos hacia Chile y con senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi cuya periferia meridional atraviesa el valle.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La escapada de Buenos Aires para disfrutar un paraíso natural en el verano.

Está a pocas horas de Buenos Aires y te vuelve loco con su paisaje serrano

Este edificio combina elegancia con historia.

Esta confitería es histórica de Buenos Aires y tuvo su gran reapertura en 2025: dónde se encuentra y por qué se destaca

Costa Acuática: toboganes, piletas y juegos para todas las edades.

Turismo a la Costa: el parque acuático para ir con toda la familia en el verano 2026

Gastronomía, historia y paisajes rurales definen las actividades del pueblo.

Tiene pulperías, está cerca de Buenos Aires y se perfila como una gran opción para recorrer en el verano 2026

Ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro. 

Esta playa al norte de Brasil es un destino desconocido para los argentinos y tiene un paisaje ideal: cuál es

Esta opción es ideal para tener como base para recorrer la costa de la Patagonia.

Turismo en Argentina: el destino del sur con un famoso balneario para vacacionar en 2026

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 6 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 12 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 21 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 27 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 47 minutos