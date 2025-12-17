Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Un paraje rural de Río Negro es la opción ideal para quienes buscan naturaleza, turismo sin mucha gente y experiencias al aire libre.

Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

El Manso es un pequeño paraje rionegrino que sorprende a sus visitantes con su configuración única de viviendas dispersas y su entorno natural privilegiado. Este rincón patagónico, ubicado en el Valle del Manso al sur de Bariloche, no es un pueblo tradicional con plaza y calles sino una comisión de fomento formada por chacras familiares y pequeños alojamientos de montaña. Este lugar se convirtió en un refugio ideal para quienes buscan naturaleza, paz y contacto con lo local.

Entre sus principales atractivos llaman la atención el río Manso , que atraviesa el valle con un curso serpenteante de aguas correntosas, frías y cristalinas, convirtiéndolo en uno de los mejores lugares de la región para practicar rafting y pesca con mosca.

El valle está bañado por lagos de aguas cristalinas como Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen, este último penetrando el mapa chileno hasta desembocar en el océano Pacífico. Los bosques Andino Patagónicos dominan la región con especies como lenga, ñire, coihue, ciprés, maitén, retamo, caqui, notro, palo piche, michay y caña colihue.

Este paraíso escondido a un costado de la legendaria Ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón ofrece experiencias especiales de turismo rural en hospedajes rústicos lejos del turismo masivo. El valle atraviesa la periferia meridional del Parque Nacional Nahuel Huapi, permitiendo acceder a senderos poco transitados y pasos fronterizos hacia Chile como el Paso El León.

La ruta de ripio rodeada de montañas es parte del encanto de este destino, con alturas mayores como el cerro Ventisquero de 2285 metros, el General Carrera de 2360 metros, el Bastión de 2061 metros y el Santa Elena de 1940 metros que conforman la espectacular orografía del lugar.

El Manso Río Negro Turismo

Dónde queda El Manso

El Manso se encuentra ubicado en el Valle del Manso, en el suroeste de la provincia de Río Negro, dentro del departamento Bariloche. Este paraje rural está emplazado al sur de San Carlos de Bariloche, a un costado de la legendaria Ruta 40 que conecta al departamento con El Bolsón. El valle atraviesa la periferia meridional del Parque Nacional Nahuel Huapi y en su recorrido se avistan los lagos Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen.

Qué puedo hacer en El Manso

Las opciones de actividades en El Manso combinan aventura, naturaleza y turismo rural en un entorno de bosques húmedos y aguas cristalinas:

Practicar rafting en el río Manso, considerado uno de los mejores lugares de la región por sus aguas correntosas, frías y cristalinas con curso serpenteante

Realizar pesca deportiva con mosca en las transparentes aguas del río que atraviesa el valle

Practicar canotaje aprovechando las corrientes del río Manso

Avistar los lagos de aguas cristalinas como Mascardi, Los Moscos, Hess y Steffen que bañan el bosque andino

Hospedarse en alojamientos rústicos de montaña y vivir experiencias de turismo rural en chacras familiares

Recorrer senderos poco transitados dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi en la periferia meridional del valle

Acceder a pasos fronterizos hacia Chile como el Paso El León

Explorar los bosques Andino Patagónicos con especies como lenga, ñire, coihue, ciprés, maitén, retamo, caqui, notro, palo piche, michay y caña colihue

Disfrutar de caminatas por el valle rodeado de montañas con la Cordillera de los Andes como telón de fondo permanente

Contemplar la orografía de cerros como el Ventisquero (2285 msnm), General Carrera (2360 msnm), Bastión (2061 msnm) y Santa Elena (1940 msnm)

Cómo llegar a El Manso

Para llegar a El Manso se debe tomar la Ruta 40 desde San Carlos de Bariloche en dirección sur hacia El Bolsón. Este paraje rural está ubicado a un costado de la legendaria ruta, en una zona donde el camino es de ripio rodeado de montañas, siendo precisamente este trayecto parte del encanto del lugar.

Los viajeros pueden acceder en auto desde Bariloche recorriendo el Valle del Manso, o desde El Bolsón en dirección norte. No se trata de un pueblo tradicional con plaza y calles sino de un área de viviendas dispersas y pequeños alojamientos de montaña. El acceso permite además conectar con pasos fronterizos hacia Chile y con senderos del Parque Nacional Nahuel Huapi cuya periferia meridional atraviesa el valle.