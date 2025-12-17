Tiene montañas, muchas artesanías y es una playa escondida de Brasil: de cual se trata Un rincón del sur brasileño que mezcla naturaleza y cultura. Ideal para una escapada distinta en cualquier época del año. Por + Seguir en







A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región. Novos Territorios

Un destino del sur de Brasil que sorprende por su entorno serrano, ferias artesanales y una identidad marcada por la herencia europea.

Ubicado cerca de Porto Alegre, se destaca por su clima templado y una agenda de celebraciones que atrae visitantes todo el año.

Sus calles, lagos y espacios verdes crean un escenario ideal para paseos tranquilos y actividades al aire libre.

Es una opción cada vez más elegida por turistas que buscan paisajes variados, gastronomía local y propuestas culturales. Brasil suma rincones que van más allá de sus playas tradicionales y ofrecen experiencias distintas para quienes planean una escapada. En el sur del país, existe un destino que reúne montañas, bosques y una fuerte impronta cultural, convirtiéndose en una alternativa atractiva para descansar y recorrer con calma.

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región por su ambiente tranquilo, su clima agradable durante gran parte del año y una agenda de eventos que le aporta movimiento en distintas temporadas. Su crecimiento turístico está ligado a la identidad local y al cuidado del entorno natural.

Entre construcciones de estilo europeo, calles pintorescas y espacios verdes, el lugar invita a descubrir paisajes diversos y propuestas que van desde paseos al aire libre hasta recorridos culturales y gastronómicos, ideales para quienes buscan una experiencia distinta dentro de Brasil.

Gramado Esperienze Turismo Cómo es la playa brasileña que tiene fiestas únicas y todo tipo de paisajes Gramado se encuentra a unos 120 kilómetros de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, rodeado de sierras y bosques. Su fisonomía recuerda a pueblos del viejo continente, con arquitectura alpina, calles cuidadas y una fuerte presencia de artesanías locales. Entre sus postales más conocidas aparece el Lago Negro, un espejo de agua ideal para caminatas y paseos en bote, rodeado de vegetación traída de Europa.

La Plaza de las Etnias permite ver de cerca la diversidad cultural que dio forma a la ciudad, mientras que la Rua Torta se convirtió en uno de los puntos más fotografiados por su trazado ondulado y su entorno lleno de tiendas y cafés. A lo largo del año, Gramado suma festivales y celebraciones que transforman sus calles, con especial protagonismo durante diciembre y en los meses de invierno, cuando la gastronomía local gana protagonismo con chocolates artesanales y platos típicos de inspiración europea.

Gramado Turismo Gramado Además de su propuesta urbana, el entorno natural amplía las opciones para los visitantes. Desde Gramado es posible acceder a parques, miradores y localidades cercanas como Canela o Nova Petrópolis, que complementan la experiencia con cascadas, senderos y vistas panorámicas.