17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Tiene montañas, muchas artesanías y es una playa escondida de Brasil: de cual se trata

Un rincón del sur brasileño que mezcla naturaleza y cultura. Ideal para una escapada distinta en cualquier época del año.

Por
A pocos kilómetros de Porto Alegre

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región.

Novos Territorios
  • Un destino del sur de Brasil que sorprende por su entorno serrano, ferias artesanales y una identidad marcada por la herencia europea.
  • Ubicado cerca de Porto Alegre, se destaca por su clima templado y una agenda de celebraciones que atrae visitantes todo el año.
  • Sus calles, lagos y espacios verdes crean un escenario ideal para paseos tranquilos y actividades al aire libre.
  • Es una opción cada vez más elegida por turistas que buscan paisajes variados, gastronomía local y propuestas culturales.

Brasil suma rincones que van más allá de sus playas tradicionales y ofrecen experiencias distintas para quienes planean una escapada. En el sur del país, existe un destino que reúne montañas, bosques y una fuerte impronta cultural, convirtiéndose en una alternativa atractiva para descansar y recorrer con calma.

Ideal para instalarse varios días y explorar los alrededores sin apuro. 
Te puede interesar:

Esta playa al norte de Brasil es un destino desconocido para los argentinos y tiene un paisaje ideal: cuál es

A pocos kilómetros de Porto Alegre, este pueblo se está afianzando como uno de los más visitados de la región por su ambiente tranquilo, su clima agradable durante gran parte del año y una agenda de eventos que le aporta movimiento en distintas temporadas. Su crecimiento turístico está ligado a la identidad local y al cuidado del entorno natural.

Entre construcciones de estilo europeo, calles pintorescas y espacios verdes, el lugar invita a descubrir paisajes diversos y propuestas que van desde paseos al aire libre hasta recorridos culturales y gastronómicos, ideales para quienes buscan una experiencia distinta dentro de Brasil.

Gramado

Cómo es la playa brasileña que tiene fiestas únicas y todo tipo de paisajes

Gramado se encuentra a unos 120 kilómetros de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul, rodeado de sierras y bosques. Su fisonomía recuerda a pueblos del viejo continente, con arquitectura alpina, calles cuidadas y una fuerte presencia de artesanías locales. Entre sus postales más conocidas aparece el Lago Negro, un espejo de agua ideal para caminatas y paseos en bote, rodeado de vegetación traída de Europa.

La Plaza de las Etnias permite ver de cerca la diversidad cultural que dio forma a la ciudad, mientras que la Rua Torta se convirtió en uno de los puntos más fotografiados por su trazado ondulado y su entorno lleno de tiendas y cafés. A lo largo del año, Gramado suma festivales y celebraciones que transforman sus calles, con especial protagonismo durante diciembre y en los meses de invierno, cuando la gastronomía local gana protagonismo con chocolates artesanales y platos típicos de inspiración europea.

Gramado

Además de su propuesta urbana, el entorno natural amplía las opciones para los visitantes. Desde Gramado es posible acceder a parques, miradores y localidades cercanas como Canela o Nova Petrópolis, que complementan la experiencia con cascadas, senderos y vistas panorámicas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El centro histórico es uno de los principales atractivos y ofrece un recorrido por casas coloniales.

Cómo es Paraty, la playa de Brasil que parece quedada en el tiempo por su look pintoresco

Esta playa ofrece un entorno paradisíaco donde la Mata Atlántica desciende directamente hacia la arena blanca.

Así es playa do Julião, el destino de Brasil que tiene aguas turquesas y piscinas naturales ideales para visitar

En el video se puede escuchar los gritos de la víctima pero nadie se acercó a ayudarla. 

Terror en plena calle: un hombre mató a su exnovia de 20 puñaladas

Santa Teresita, destino de La Costa Atlántica.

Verano 2026: cuánto cuesta ir una semana a la Costa Atlántica en familia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Brasil: Diputados aprobó un proyecto para bajarle la pena a Jair Bolsonaro

El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Rating Cero

La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.
play

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Qué dijeron Catherine Fulop y Ova Sabatini sobre la crisis de pareja que pasaron

Se trata de Ciudad de sombras, el último proyecto de Verónica Echegui que es una adaptación de la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza.
play

De qué se trata Ciudad de sombras, la serie española con crímenes misteriosos que arrasa en Netflix

Ahora, llegó a la gran N roja, una super lanzamiento de 2010 que fue furor en cines, y ahora lo es en esta plataforma, se trata de La última canción, la película que es un entretenimiento garantizado, un drama romántico con Miley Cyrus a la cabeza del elenco.
play

Cuál es la trama de La última canción, la película romántica que sorprende en Netflix con Miley Cyrus

Su estructura se desarrolla en capas que se perciben de forma progresiva. 

Este es el perfume favorito de Karina Jelinek: cuánto sale

Sofía Gonet publicó un video con un fuerte descargo y aseguró no va hablar más del tema

En medio del escándalo, La Reini habló por primera vez: "La toxicidad escaló hasta mostrar nuestras peores miserias"

últimas noticias

play
Julio Cordero

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 5 minutos
Su ubicación lo posiciona muy cerca de la estación Tropezón del tren San Martín.

El bodegón barato de Buenos Aires con una parrillada variada con cortes tradicionales exquisita

Hace 14 minutos
La UTA advirtió por un posible paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos por falta de pago del aguinaldo a los choferes

Hace 18 minutos
Cambios en la licencia de conducir.

Cual será la edad límite para tramitar la licencia de conducir a partir de 2026

Hace 18 minutos
play
La prioridad de la banda es el estudio de grabación y el cuidado de sus integrantes.

Los Rolling Stones en alerta: cuál es el problema de salud que tiene Keith Richards

Hace 30 minutos