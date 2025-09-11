Cuántas tazas de café debés consumir por día para no dañar tu longevidad Expertos aseguran que esta cantidad diaria alcanza para aprovechar los beneficios. Un exceso podría alterar el sueño y aumentar la ansiedad. Por







El café es una de las bebidas más elegidas en todo el mundo, pero su consumo siempre genera debate. Mientras algunos destacan sus beneficios para la salud, otros advierten sobre los riesgos de la cafeína. Un reciente estudio científico aporta claridad sobre esta discusión y permite conocer cuántas tazas por día pueden favorecer la longevidad sin afectar el bienestar general.

Los especialistas señalan que lo más importante está en la moderación. El exceso de cafeína puede provocar alteraciones en el sistema nervioso, afectar el sueño y generar episodios de ansiedad. Pese a eso, los granos con los que se prepara esta infusión contienen compuestos bioactivos que, en dosis controladas, ofrecen una protección frente a diversas enfermedades y hasta podrían contribuir a prolongar la vida.

La investigación publicada en la revista Nutrients ofrece datos precisos sobre la cantidad recomendada y los beneficios que se observan en el organismo. Desde mejoras metabólicas y cardiovasculares hasta un impacto positivo en la salud mental, el café se presenta como un aliado, siempre que se consuma en la medida adecuada.

cafecito ba 2 Cuántas tazas de café podés consumir sin dañar tu longevidad Según los resultados del estudio, la cantidad ideal es de dos tazas al día. Con esa ingesta se logra un equilibrio entre los efectos positivos del café y la prevención de eventuales consecuencias negativas por un consumo excesivo. Tanto la versión con cafeína como la descafeinada mostraron beneficios similares en la investigación.

Los especialistas observaron que esta dosis ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, deterioro cognitivo e incluso afecciones respiratorias. También se registraron mejoras en el control de la glucosa y la resistencia a la insulina, un incremento de la actividad física diaria y mayor oxidación de grasas durante el ejercicio.

Café molido Además de los aportes físicos, se identificaron beneficios en el bienestar mental. El café podría disminuir síntomas depresivos gracias a su contenido de antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la microbiota intestinal. A pesar de esto, los expertos advierten que cuando se excede la dosis recomendada, la bebida puede volverse ansiogénica y generar ataques de pánico en personas con predisposición. El informe también destaca que esta infusión contribuye a la hidratación, mejora la claridad mental, potencia el rendimiento deportivo y favorece la recuperación intestinal luego de una cirugía. Para aprovechar estas ventajas se recomienda priorizar el café molido y sin azúcar agregada, aunque el grano entero resulta aún más beneficioso, pese a que su costo puede ser elevado.