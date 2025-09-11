11 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuántas tazas de café debés consumir por día para no dañar tu longevidad

Expertos aseguran que esta cantidad diaria alcanza para aprovechar los beneficios. Un exceso podría alterar el sueño y aumentar la ansiedad.

Por
La investigación publicada en la revista Nutrients ofrece datos precisos sobre la cantidad recomendada y los beneficios que se observan en el organismo.

La investigación publicada en la revista Nutrients ofrece datos precisos sobre la cantidad recomendada y los beneficios que se observan en el organismo.

Pixabay

El café es una de las bebidas más elegidas en todo el mundo, pero su consumo siempre genera debate. Mientras algunos destacan sus beneficios para la salud, otros advierten sobre los riesgos de la cafeína. Un reciente estudio científico aporta claridad sobre esta discusión y permite conocer cuántas tazas por día pueden favorecer la longevidad sin afectar el bienestar general.

Las semillas de sandía, que muchas veces son desechadas sin pensar, tienen un gran potencial nutricional.
Te puede interesar:

Por qué hay que comer algunas semillas negras de la sandía

Los especialistas señalan que lo más importante está en la moderación. El exceso de cafeína puede provocar alteraciones en el sistema nervioso, afectar el sueño y generar episodios de ansiedad. Pese a eso, los granos con los que se prepara esta infusión contienen compuestos bioactivos que, en dosis controladas, ofrecen una protección frente a diversas enfermedades y hasta podrían contribuir a prolongar la vida.

La investigación publicada en la revista Nutrients ofrece datos precisos sobre la cantidad recomendada y los beneficios que se observan en el organismo. Desde mejoras metabólicas y cardiovasculares hasta un impacto positivo en la salud mental, el café se presenta como un aliado, siempre que se consuma en la medida adecuada.

cafecito ba 2

Cuántas tazas de café podés consumir sin dañar tu longevidad

Según los resultados del estudio, la cantidad ideal es de dos tazas al día. Con esa ingesta se logra un equilibrio entre los efectos positivos del café y la prevención de eventuales consecuencias negativas por un consumo excesivo. Tanto la versión con cafeína como la descafeinada mostraron beneficios similares en la investigación.

Los especialistas observaron que esta dosis ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, deterioro cognitivo e incluso afecciones respiratorias. También se registraron mejoras en el control de la glucosa y la resistencia a la insulina, un incremento de la actividad física diaria y mayor oxidación de grasas durante el ejercicio.

Café molido

Además de los aportes físicos, se identificaron beneficios en el bienestar mental. El café podría disminuir síntomas depresivos gracias a su contenido de antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar la microbiota intestinal. A pesar de esto, los expertos advierten que cuando se excede la dosis recomendada, la bebida puede volverse ansiogénica y generar ataques de pánico en personas con predisposición.

El informe también destaca que esta infusión contribuye a la hidratación, mejora la claridad mental, potencia el rendimiento deportivo y favorece la recuperación intestinal luego de una cirugía. Para aprovechar estas ventajas se recomienda priorizar el café molido y sin azúcar agregada, aunque el grano entero resulta aún más beneficioso, pese a que su costo puede ser elevado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La rutina para lograr cambios en tu cara sin necesidad de cirugías.

La rutina de yoga facial para verte más joven: dura solo 10 minutos

El gobierno de Javier Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica.

Milei vetó la Ley de Emergencia Pediátrica que incrementaba los recursos para el Garrahan

El intendente local confirmó que es familiar de la menor atrincherada.

El intendente de La Paz es familiar de la adolescente atrincherada en la escuela en Mendoza

Prevenir implica educar y acompañar los cuidados emocionales como parte de la rutina médica.

Prevención del suicidio: señales para reconocer una depresión y un riesgo de suicidio

La composición adecuada de los alimentos que se comen en la mañana puede convertirse en un aliado clave para la salud a largo plazo.

Cómo es el desayuno perfecto para beneficiar la longevidad y el bienestar

Las consecuencias del uso indebido de la aspiradora.

Por qué las aspiradoras podrían ser un peligro para la salud

Rating Cero

La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.
play

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Wanda Nara ya consiguió lo que necesitaba de L-Gante y lo dejó en el pasado.

Wanda Nara reveló su nuevo romance y dejó a L-Gante en el pasado

Netflix enfrenta el desafío de sostener su base de usuarios ante una competencia que pisa fuerte en el mercado global.

¿Adiós a Netflix? La plataforma que es más barata y tiene estrenos espectaculares

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix.
play

Esta serie es una adaptación estadounidense pero fue aclamada por la crítica y todas sus temporadas llegaron a Netflix: cuál es

Miranda! generó muchas risas con su broma viral a Nico Occhiato.

Miranda! le hizo una broma viral a Nico Occhiato: "No estaría tan mal salir con tu mamá"

últimas noticias

Jair Bolsonaro. 

Jair Bolsonaro fue condenado por el intento de golpe de Estado a Lula da Silva

Hace 14 minutos
play

El Gobierno puso en marcha la mesa federal y recibió a tres gobernadores aliados

Hace 15 minutos
play
La venganza de Analìa, la segunda temporada ya està disponible en Netflix.

Telenovela colombiana: la venganza de Analía estrena su nueva temporada en Netflix y promete ser furor

Hace 23 minutos
La pareja real aprovecha este período de descanso en familia fuera del país.

Idas, vueltas y un destino real: cómo fue la verdadera unión de Kate Middleton y el príncipe William

Hace 24 minutos
Andrés Fassi, presidente de Talleres.

El presidente de Talleres se disculpó por sus dichos contra Chiqui Tapia: "Me equivoqué"

Hace 27 minutos