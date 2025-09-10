10 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo es el desayuno perfecto para beneficiar la longevidad y el bienestar

La primera comida del día puede convertirse en un aliado contra el envejecimiento. Nutrientes variados y un horario estratégico potencian sus beneficios.

Por
La composición adecuada de los alimentos que se comen en la mañana puede convertirse en un aliado clave para la salud a largo plazo.

La composición adecuada de los alimentos que se comen en la mañana puede convertirse en un aliado clave para la salud a largo plazo.

La primera comida del día puede ser mucho más que una simple fuente de energía. Expertos en nutrición y longevidad coinciden en que un desayuno equilibrado influye tanto en la vitalidad diaria, como también puede contribuir a retrasar el envejecimiento y a mejorar la calidad de vida con el paso del tiempo.

Las consecuencias del uso indebido de la aspiradora.
Te puede interesar:

Por qué las aspiradoras podrían ser un peligro para la salud

Diversos estudios dan cuenta de que quienes mantienen una rutina de desayuno nutritivo muestran mayor concentración, productividad y mejor rendimiento físico y mental. Además de estos beneficios inmediatos, la composición adecuada de los alimentos que se comen en la mañana puede convertirse en un aliado clave para la salud a largo plazo.

Diseñar un desayuno que tenga en cuenta tanto nutrientes como los horarios adecuados resulta fundamental para potenciar sus efectos. Desde opciones sencillas hasta preparaciones más elaboradas, las recomendaciones de especialistas apuntan a integrar frutas, proteínas, grasas saludables y granos enteros para reforzar tanto el bienestar físico como la prevención de enfermedades.

DESAYUNO CON HUEVOS

Qué desayuno es el mejor para contribuir a la longevidad

El biólogo Valter Longo, creador de la Dieta de la Longevidad, remarca que la calidad del desayuno impacta directamente en la salud del futuro. Recomienda incorporar frutas frescas, semillas, frutos secos, granos integrales y grasas saludables, presentes en alimentos como la mantequilla de maní o almendras. Estos ingredientes aportan fibra, vitaminas y minerales esenciales que favorecen la vitalidad y fortalecen el organismo frente al paso del tiempo.

Además, destaca la importancia de lograr que tenga un sabor agradable. La constancia en los hábitos saludables depende en gran medida de que las comidas sean placenteras. Por eso, propone buscar versiones nutritivas de los alimentos preferidos y no descuidar la variedad.

La creatividad también tiene un rol clave. Longo aconseja pequeños ajustes que mejoran la calidad de la dieta, como mezclar té negro con té verde para potenciar antioxidantes, o enriquecer el pan blanco con fruta fresca, semillas de chía y crema de maní, logrando una combinación más completa en proteínas y grasas saludables.

dieta-saludable.jpg

Otra opción destacada es el batido de la longevidad diseñado por el Dr. Mark Hayman. Esta preparación incluye proteína de suero de cabra, creatina, trigo sarraceno tártaro, fibra prebiótica, arándanos silvestres y leche de almendras sin aditivos. Aunque algunos de sus ingredientes pueden ser poco accesibles, ofrece una alternativa completa que mantiene la energía, favorece el metabolismo y evita productos ultraprocesados.

El horario también juega un papel fundamental. Los especialistas sugieren esperar un par de horas luego de despertarse para desayunar, o incluso hacerlo a media mañana, manteniendo una ventana de ayuno de al menos doce horas. Esta práctica se relaciona con una mejor regulación metabólica, control del apetito y posibles beneficios en la esperanza de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los expertos recomiendan no dormir con la televisión encendida.

Por qué dormir con la televisión prendida es dañino para la salud

Antonio Banderas reveló que practica yoga.

Las 4 posturas de yoga que practica Antonio Banderas para estar más ágil

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto  

Qué es mejor para la longevidad: desayunar temprano o tarde

Estas son las precauciones a tomar para evitar problemas con el microondas.

No es por su radiación: tu microondas puede ser peligroso para tu salud por este motivo

Las uñas press-on permiten un acabado rápido y seguro sin dañar la uña natural, reemplazando al gel tradicional.

Adiós a las uñas de gel: la tendencia para la primavera que es práctica y más delicada

Cuál es la pose de yoga ideal para aliviar la zona lumbar.

La mejor postura de yoga para personas que pasan horas frente a la computadora: alivia el dolor de espalda

Rating Cero

Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Danilo Montana comenzó su profesionalización como artista en 2019.

Danilo Montana: de Morón al escenario, la cumbia con sello callejero

Marcelo Tinelli volverá a El Trece luego de varios años en América TV.
play

Marcelo Tinelli vuelve a la televisión: ¿El Trece quiere otro Bailando?

La nobleza de las flores, el animé que está siendo tendencia en este momento en NETFLIX.
play

Cuál es la trama de La nobleza de las flores, el animé que está siendo lo más visto de Netflix

Mimi dió a conocer los motivos detrás de esta ruptura

Revelado: cuál fue el motivo por el cual se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin

últimas noticias

El Indec dio a conocer el índice de canasta básica de agosto.

Canasta básica: en agosto, una familia tipo necesitó $1.160.000 para no ser pobre

Hace 9 minutos
Yanina Latorre sorprendió con sus nuevas críticas contra Sofi Martínez.

Yanina Latorre apuntó contra Sofi Martínez: "En Telefe la odian..."

Hace 15 minutos
La adolescente entró armada a la escuela y luego de 5 horas fue rescatada sana y salva.

Alumna armada en Mendoza: qué dijeron los compañeros de la adolescente

Hace 17 minutos
Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Elon Musk ya no es el hombre más rico del mundo: lo desbancó Larry Ellison, cofundador de Oracle

Hace 35 minutos
La exmodelo decidió no hablar después de conocerse el nombre del famoso con el que saldría.

Revelaron quién es el famoso casado con el que Evangelina Anderson tendría un romance

Hace 43 minutos