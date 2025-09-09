9 de septiembre de 2025 Inicio
Qué es mejor para la longevidad: desayunar temprano o tarde

Una investigación examinó las rutinas alimentarias, encontrando relaciones entre el momento de la primera comida del día y el bienestar emocional.

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio

Así lo indicó una investigación de la Universidad Estatal de Ohio, a la vez que halló que residir junto a ríos urbanos podría tener el efecto opuesto

 

Un estudio reciente del Hospital General Brigham de Massachusetts reveló una relación significativa entre los horarios de las comidas y la longevidad en adultos mayores. Los resultados indican que tomar el desayuno más temprano podría favorecer un mayor bienestar y una vida más saludable. La investigación se enfocó en detectar patrones alimenticios que influyan directamente en la salud y la esperanza de vida de las personas de edad avanzada.

Los investigadores notaron una tendencia común: muchas personas retrasan tanto la primera como la última comida del día al envejecer. Esta práctica reduce la ventana de alimentación diaria y generó especial interés, ya que podría afectar negativamente la salud. Los hallazgos resaltan la importancia de mantener horarios regulares de comida.

En conclusión, la investigación sugiere que la hora del desayuno resulta clave para el bienestar de los adultos mayores. Adelantar la primera comida puede ser una estrategia sencilla para mejorar la salud general y contribuir a una vida más larga. Este estudio abre nuevas perspectivas sobre cómo los ritmos circadianos y los horarios de alimentación impactan la salud a lo largo del tiempo.

Cuál es el mejor momento para desayunar pensando en la longevidad

Un estudio realizado por el Hospital General Brigham de Massachusetts señala que el horario del desayuno puede influir de manera significativa en la salud de los adultos mayores. La investigación indica que tomar el desayuno temprano podría ser un factor clave para mejorar el bienestar y favorecer una vida más larga y saludable.

El análisis también mostró que, con el paso del tiempo, muchas personas retrasan tanto la primera como la última comida del día, reduciendo la “ventana de alimentación” diaria. Este hábito podría resultar perjudicial para la salud a largo plazo. Por esta razón, los expertos recomiendan mantener una rutina de comidas regular, comenzando con un desayuno temprano.

La recomendación se apoya en la crononutrición, una disciplina que estudia la relación entre los horarios de las comidas y el funcionamiento del organismo. Según esta ciencia, el cuerpo humano posee un reloj interno, o ritmo circadiano, que regula diversas funciones biológicas, incluido el metabolismo. Comer de manera sincronizada con este reloj puede mejorar la digestión, la utilización de energía y la quema de calorías.

Desayunar poco después de despertar ayuda a activar el metabolismo y proporciona energía suficiente para enfrentar las actividades del día. Este hábito potencia el rendimiento físico y mental, y contribuye a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, aspecto clave para prevenir enfermedades como la diabetes.

Por el contrario, retrasar el desayuno puede alterar el reloj interno, provocando acumulación de grasa y un control glucémico menos eficiente. Saltarse la primera comida o consumirla tarde genera un ayuno prolongado que afecta negativamente el metabolismo y el bienestar general.

El estudio subraya que la hora del desayuno resulta tan importante como su calidad nutricional. Una comida matutina equilibrada, con proteínas y fibra, ayuda a generar sensación de saciedad y disminuye la tendencia a consumir alimentos poco saludables durante el día.

En conclusión, quienes buscan cuidar su salud y prolongar la vida pueden beneficiarse de adelantar la hora del desayuno. Incorporar este simple cambio en la rutina diaria produce efectos positivos duraderos en el bienestar general, demostrando que los pequeños detalles cotidianos pueden marcar una gran diferencia en la longevidad.

