Cuántas copas de vino se pueden tomar sin que haga mal a la salud según un estudio de Harvard

Cuántas copas de vino podés tomar sin afectar la salud según Harvard

Los expertos le ponen fin a la creencia de que una copa de vino hace bien al corazón ya que el estudio mencionado con anterioridad, arroja que los consumidores crónicos tienen grandes posibilidades de contraer enfermedades cardíacas, mientras que los consumidores leves a moderados no. Sin embargo, vale remarcar que el motivo no es porque consumieron menos cantidad, sino porque los consumidores leves a moderados presentaron un estilo de vida saludable porque realizaban actividad física, mantenían una buena alimentación y no presentaban indicios de tabaquismo.

Para desarrollar el estudio y dar una explicación sobre la relación entre el consumo de alcohol y las enfermedades cardiovasculares, Krishna G. Aragam, cardiólogo en MGH y científico asociado en el Broad Institute, explicó que se usaron “Técnicas más nuevas y avanzadas en genética que permiten el uso de datos humanos para evaluar la magnitud del riesgo de enfermedad asociado con diferentes niveles de exposición”.