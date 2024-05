Harvard reveló cuánto maquillaje deben usar los adolescentes para que no sea dañino para la piel

Con la intención de seguir una moda, los jóvenes son capaces de arriesgar su rostro para probar todo tipo de productos. Esto, aunque muchos consideran lo contrario, no es precisamente un cuidado para la piel sino que representa un riesgo para la misma ya que se colocan productos que se desconoce de qué se trata y que no siempre necesitan. Es por eso que expertos de la universidad de Harvard desarrollaron un estudio para conocer cuánto deben usar para que no dañe la piel.