Cuáles son los mejores vinos del 2023 que no podés dejar de probar este año

La expansión de nuevos proyectos, la abundancia de la frontera vitivinícola y la aparición de nuevos intérpretes del terruño, por suerte, nunca tiene punto final. Haya inflación, crisis o caída de la producción por factores climáticos, la variedad de etiquetas por probar se sigue creciendo. Es un fenómeno que no entiende de conflictos coyunturales, como un big bang que no tiene bordes.

En este contexto, Vinos & Bodegas reunió a un flamante grupo de sommeliers, los grandes "arqueólogos" de esta placentera industria, para conocer cuáles fueron los vinos más cautivantes de este 2023 y qué noticia definió al sector durante este año.

pexels-jill-wellington-39351.jpg

Altos Las Hormigas Jardín de Hormigas Meteora 2021

Marcela Rienzo es la Presidenta de la Asociación Argentina de Sommeliers y comunicadora de vinos. Con respecto al mejor vino del año dijo: "Es muy difícil elegir un solo vino. Siento que hay mucho y muy interesante en Argentina, cada vez más, pero voy a decidirme por Altos Las Hormigas Jardín de Hormigas Meteora 2021 del enólogo Federico Gambetta. Cuando lo probé me deslumbró. No quería sacar la nariz de la copa. Capas y capas de aromas a frutas rojas y de carozo, a hierbas frescas, a flores silvestres, a piedra mojada”.

cordoba vino cordoba vitivinicola

Los Dragones Vino de Parcela El Pedrazal Garnacha 2022

Matías Prezioso es Fundador y CEO de VinEsence, empresa dedicada a las exportaciones y el marketing de vinos. Según el experto, el vino del año es Los Dragones Vino de Parcela El Pedrazal Garnacha 2022. Con respecto a su elección explicó: "Me parece que este vino combina dos puntos muy interesantes. En primer lugar, es un vino de gran calidad, agricultura y enología sensibles y un fiel reflejo de uno de los lugares más potentes que ha regalado la viticultura argentina en los últimos años: Barreal. Por otro lado, es una de las mejores expresiones locales que he probado de la Garnacha, una uva que hace rato que pienso es un camino que debe empezar a recorrer Argentina con variedades que conlleven fruta pero también jugosidad".

Blanco de Gualtallary 2022 de Susana Balbo Wines

Mariano Braga fue elegido por The International Wine And Spirit Competition (IWSC) entre los comunicadores de vino más influyentes del mundo, habiendo sido la única personalidad en la historia en integrar el listado en tres oportunidades. Se recibió en la escuela Gato Dumas y fue miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS). El vino del año para Braga es el Blanco de Gualtallary 2022, de Susana Balbo Wines. Porque es un entendimiento radicalmente distinto al Torrontés. Y además aclara: Me fascina el Torrontés salteño y su tipicidad floral, pero acá hay una versión muy diferente, cítrico, algo herbal... difícil decir que es un Torrontés a ciegas.

gondola de vino

Semillón 1959 de Bodega Norton

Marisol de la Fuente es experta en vinos, sommelier, bartender, licenciada en marketing estratégico y en comunicación social. Para ella, el gran destacado de este año fue el Semillón 1959 de Bodega Norton que, con sus 64 años, obtuvo 100 puntos por JamesSuckling.com. "Este vino no sólo prueba la longevidad de los vinos argentinos sino en particular de los vinos blancos. Este galardón derriba el mito y la idea tan aferrada en el consumo local de que los vinos blancos no son de guarda, describe la enóloga.

Antropo Wines Reserva Malbec Cabernet Franc

Javier Menajovsky es Sommelier y fundador de la productora Wine Revolution, la primera productora de ferias y festivales de vino de latinoamérica, realizadores de Expo Vinos & Negocios Buenos Aires y Mendoza.

Para el especialista, el mejor del 2023 es el Antropo Wines Reserva Malbec Cabernet Franc, de los jóvenes enólogos Luciano Peirone y Sebastián Escalante, elaborado en la ciudad de San Salvador de Jujuy con uvas provenientes del Valle Templado. “Lo elegí por lograr expresar en un equilibrio perfecto la frescura de la fruta junto con la intensidad del clima a la que estuvo expuesta, su incipiente complejidad y la facilidad para beberlo y disfrutarlo hoy mismo”, comenta.

cordoba vino viñedo nebula

Prima de la bodega Asciende

Mariano Moreno es egresado de sommellerie de CAVE. Estudió cocina y pastelería en el IAG. En su carrera se desempeñó como sommelier en Faena Hotel Buenos Aires y fue asistente de head sommelier en La Dame de Pic. Para Moreno, el vino predilecto del año pasado es el Prima, de la bodega Asciende, un blanco de Criollas blancas, Torrontés Sanjuanino, Torrontés Riojano y Malvasia, de parrales centenarios de Paraje Hilario, Valle de Calingasta, San Juan, que elaboran Simón Tornello y Tomás Scala. “Elijo este vino primero porque soy muy curioso e investigo por medio de notas, redes sociales, ferias y degustaciones las nuevas referencias; intento estar informado todo el tiempo. Segundo, porque me llama mucho la atención el potencial vitivinicultor que tenemos como país, que no se reduce solo a Mendoza, sino que hay nuevas zonas y viñedos que se están dando a conocer y generan buenas producciones".

45 Rugientes Merlot 2021 de Otronia

Mariano Fresco es Licenciado en Comunicación Social y Analista en Medios (Universidad del Salvador) y es también Sommelier Profesional (CAVE). Inició sus primeros pasos en la revista Cuisine&Vins, donde se desempeñó como Editor de Vinos. Fresco expresó “he tenido la oportunidad de catar un sinfín de vinos con estilos absolutamente diferentes, interesantísimos, a tono con la evolución notable de nuestra viticultura. Entre las joyitas que degustó, destaca el 45 Rugientes Merlot 2021, de Otronia, bodega de Chubut, en la Patagonia extrema. Un varietal que sobresale por su elegancia en una nueva región que viene con todo.

Nido de Tigre Tinto de Jardín 2022 de Bodega del Carmen

Juan Chichizola es un Sommelier recibido en CAVE que trabajó en el restaurante El Baqueano y dictó clases en IAG y en distintos cursos junto a la consultora STG. Actualmente se encuentra en la ciudad de Resistencia (Chaco) dictando una Diplomatura en Sommellerie, certificada por la Universidad del Chaco Austral (UNCAus),

“Mi vino destacado 2023 es Nido de Tigre Tinto de Jardín 2022, de Bodega del Carmen, finca Villa Corral, Valle de Calingasta, provincia de San Juan, elaborado por el enólogo Federico Isgro”, manifestó. Su preferencia es 100% Cabernet Franc sin paso por madera, porque combina lo clásico de una zona tan tradicional como el Valle de Calingasta en San Juan, con la tendencia tan actual de elaborar vinos en base a Cabernet Franc, con una marcada frescura y tomabilidad.