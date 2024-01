El bodegón barato de Buenos Aires con platos abundantes de la cocina peruana

Ubicado estratégicamente, La Conga, que se caracteriza por ser barato, se ganó una reputación por sus platos abundantes y su enfoque en la auténtica cocina peruana. La fusión de sabores tradicionales y la generosidad en las porciones convirtió a este lugar en un referente para aquellos que buscan una experiencia gastronómica sin pretensiones.

Pollo La comida peruana atrajo la atención de locales y turistas por igual. Pexels

Dónde queda La Conga

Este restó se encuentra en medio del barrio de Once, más precisamente, en la calle La Rioja 39, a pocos metros de Plaza Miserere y de fácil acceso tanto para turistas como locales.

Qué puedo pedir en La Conga

Cocina peruana con platos excesivamente abundantes y que con un plato comen hasta tres personas. Cada plato tiene un valor accesible para lo que son los precios hoy en día, así que se puede compartir y gastar mucho menos de la cuenta.

En el menú hay entradas, platos principales y postres para todos los gustos. El pollo con arroz es una de las especialidades del bodegón. Y un plato que se debe probar sí o sí es el cuy frito.

Cómo llegar a La Conga

Para quienes no viven en la zona, no se recomienda ir en auto ya que no suele haber lugares libres para estacionar. Lo mejor siempre es utilizar el transporte público. Líneas cercanas: 71, 105 y 151.