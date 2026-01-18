Carolina “Pampita” Ardohain celebró sus cumpleaños número 48 rodeada de mucho amor y felicidad junto a su familia y amigos en las paradisíacas playas de México, como suele hacer cada año.
La modelo celebró sus 48 años con una íntima cena frente al mar en un exclusivo resort de Costa Mujeres. Estuvo acompañada de sus hijos, Beltrán Vicuña y Anita García Moritán, y también estuvo presente su novio, Martín Pepa.
A través de su cuenta personal de Instagram, la modelo compartió junto a sus seguidores los momentos más espectaculares de su lujo festejo íntimo frente al mar de un exclusivo resort de Costa Mujeres acompañada de sus hijos, Beltrán Vicuña y Anita García Moritán, y su novio Martín Pepa, entre otros, disfrutando de una cena con una mesa larga sobre la arena con almohadones para sentarse, decorada con copas de cristal, platos y servilletas en tonos neutros, pequeños arreglos florales y velas de cristal fue el centro de la velada.
En total, la conductora estuvo junto a 24 personas entre las que también estaban su hermano Guillermo, junto a su esposa e hija Brisa y amigos íntimos de la conductora como Barbie Simons, Puli de María y su maquilladora Estefanía Novillo.
“Yo nací con el alma encendida”, escribió Pampita en el epígrafe del video junto a los mejores momentos de la celebración de un nuevo año de nacimiento.
La top model oriunda de La Pampa ingresó de la mano junto al polista caminando sonriente por el camino que los llevaba hacia donde estaba el resto de los invitados. El evento, que comenzó con la luz del día a orillas del mar sobre la arena blanca, terminó con un gran show de fuegos artificiales al caer la noche.
Celebrando su cumpleaños en México con sus más íntimos, Pampita recibió varios saludos en las redes sociales de amigos y familiares, pero también se destacó el de su novio, el polista Martín Pepa quien estuvo presente en los festejos a orillas del mar.
El también empresario subió una instantánea reflejando el brillo de su compañera de vida junto donde se la ve sonriente, con los ojos cerrados y sosteniendo una rosa, vestida con un blazer fucsia que contrasta con un fondo repleto de flores en tonos rosados y una iluminación cálida.
“Feliz cumple, reina”, escribió en letras violetas y mayúsuculas, sumando una serie de corazones rosas que reforzaron el tono romántico del saludo.
