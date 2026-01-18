Fabián Vena reveló la enfermedad que padece: "Tuve situaciones horribles"

El actor Fabián Vena reveló que hace poco más de un año finalmente los médicos lograron detectar la enfermedad que padece desde hace 50 años y nunca le habían podido dar con el diagnóstico exacto.

El artista reveló en La Cocina Rebelde (El Trece) que tiene celiaquía que debido a este descubrimiento su alimentación tuvo que cambiar. “ Ahora estoy evitando el gluten, por supuesto. La familia adaptándose. Tengo la vida social jodida ”, señaló, en referencia a los problemas que les trae a las personas con esta patología el consumo de harinas.

“ Después de recorrer durante mucho tiempo, con situaciones horribles y diagnósticos errados, finalmente un especialista dio con el problema ”, señaló y comentó que, debido a dicha situación, intenta que todos a su alrededor se controlen para asegurarse que no sufran lo mismo que él.

A raíz de esta experiencia que padeció durante tantos años ahora es “como un converso”: “Mando a que se hagan todos una colonoscopía”.

Cómo fueron los años de Fabián Vena hasta que le diagnosticaron su enfermedad

Fabián Vena reveló que cree que hace 50 años que sufre de esa enfermedad por los síntomas que siempre tuvo presentes a lo largo de su vida. “Me da la sensación de que esto fue así porque siempre estuve combatiendo cosas. Ahora estoy muy bien evitando el gluten”, comentó.

Al mismo tiempo, el reconocido actor reveló como su propia familia se está adaptando a su enfermedad y la simpática situación que vivió con su hijo Valentino, de 9 años, tuvo un gesto tierno hacia él debido a su celiaquía.

“El chiquito se comió una pizza el otro día, llegó y cuando le voy a dar un beso me dice, ‘no, papá, un beso no te puedo dar’”, recordó y a tono de humor también contó cómo es la intimidad con su pareja, Paula Morales: “Cuando le tengo que dar un beso importante le digo, ‘inmediatamente te vas a lavar’”.

La celíaca afecta a entre el 1 y el 7% de la población global, lo que en la Argentina se traduce en algo más de 400.000 personas. Se la define como una patología multisistémica que afecta la porción entérica (primera parte) del intestino delgado, caracterizada por una reacción inflamatoria de la mucosa intestinal, como consecuencia de una intolerancia de origen inmunológico al gluten existente en alimentos farináceos como la cebada, el centeno, la avena y las variedades de trigo.