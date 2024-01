Cuáles son los 9 vinos argentinos ideales para hacer un regalo

El objetivo es quedar bien causando un impacto positivo, sin que ello implique invertir lo que no se tenga. Por suerte, la oferta responde a alternativas destacadas en todos los segmentos de precio, a la medida de cada paladar y de cada bolsillo.

En primer lugar, elegir esta mágica fermentación es ideal porque los vinos son siempre distintos, no solo por la variedad que ofrecen sino también porque siguen mejorando en la botella. Esto da la pauta de que una elección como esta resulta ser un presente único y memorable.

-brindis vino amigos familia

Qué se recomienda para elegir un buen vino para regalar

El primer paso es definir un presupuesto de compra, teniendo en cuenta que los vinos valen y no cuestan y, por defecto, no se estará “desembolsando” en el regalo sino “invirtiendo”. Una vez determinado el rango, hay que explorar la estrategia que responde al tipo de vino. Está claro que los tintos se llevan toda la atención, no solo porque son mayoría, sino también porque suelen ser considerados “mejores” , una opinión atada a su mayor capacidad de guarda.

El segundo tip a tener en cuenta es el estilo del vino, una búsqueda más lúdica y entretenida. Este paso tiene que ver con la cepa o la marca. En este sentido, puede tratarse de un estilo innovador y atrevido, como muchas etiquetas nuevas y peculiares de pequeños o grandes emprendimientos que buscan sorprender a partir de uvas poco usadas o vinos elaborados por métodos de vinificación llamativos.

Otro punto más que importante es el lugar de procedencia, una variable relevante ya que el carácter de un lugar no se puede emular en otro lado, por más que se utilice la misma uva, la misma conducción, el mismo rendimiento, o el mismo método de producción y crianza. Simplemente, porque en los buenos vinos el carácter del lugar hace la distinción.

VINOS 2023

Qué 9 vinos son ideales para regalar

La Espera Terroir Signature Cabernet Sauvignon 2020 de Funkenhausen Vineyards, 25 de Mayo, San Rafael

Para lograr este Cabernet Sauvignon con buena tipicidad varietal y carácter de lugar, relevan una selección en los viñedos. Luego en bodega, la talentosa enóloga Jimena López aborda una elaboración tradicional con una crianza de 1 año en barricas de roble francés. De aromas intensos y expresivos, pero a la vez simétricos. Paladar llano con algo de especias y tierra seca, más allá de la fruta negra. Hay fluidez con taninos que señalan su paso y un final leve vegetal. Beber entre 2023 y 2025. Puntos: 90.

Costa & Pampa Sauvignon Blanc 2021 de Bodega Trapiche, Chapadmalal

Para el hacedor Ezequiel Ortego, es una de las variedades que tuvo una mejor adaptación al suelo de Chapadmalal, bajo la influencia del clima oceánico. Sus aromas siempre son suaves y con buen carácter varietal, quizás más herbal y cítrico en esta añada. En los sentidos sus texturas mordientes agregan fuerza y resaltan un costado más heterogéneo, con dejos de infusiones, un poco cítrico y leve ahumado. Es evidente que la tipicidad varietal está influenciada por el lugar. Beber entre 2023 y 2025. Puntos: 91.

mejores vinos

Proyecto Las Compuertas Cinco Suelos 2021 de Durigutti, Las Compuertas, Luján de Cuyo

Héctor Durigutti, junto a su hermano Pablo, exhibe en este Malbec Blend la gran multiplicidad de suelos que tienen en su finca de Las Compuertas, y con cada elemento logran este exponente único. De aromas prudentes y texturas mordientes finas y acuerpadas. Paladar fresco y amplio, con dejos de frutas rojas y negras, una nota especiada y algo de infusiones que proporciona complejidad al final de boca. Con excelente potencial. Beber entre 2023 y 2028. Puntos: 92.

Pequeñas Producciones Barbera 2021 de Escorihuela Gascón, Agrelo, Luján de Cuyo $9150

Su presentación domina un tinto robusto, pero es una etiqueta con muy buena fluidez y una naturaleza frutal definida. De trago fresco y taninos incipientes que resaltan sus placenteras notas de cereza y especias. Sobre el final de boca resaltan suaves dejos de crianza que poco a poco se irán incorporando. El hacedor Matías Ciciani Soler logra un gran “vino de tavola” argentino, perfecto para acompañar pastas de todo tipo. Beber entre 2023 y 2026. Puntos: 91.

mejores vinos

Salentein Single Vineyard El Tomillo Malbec 2021 de Bodegas Salentein, Paraje Altamira, Valle de Uco $10.600

Es un hecho que en esta línea los winemakers José “Pepe” Galante y Jorge Cabeza procuran reflejar el carácter de lugar con la menor injerencia posible. Pero también, que el vino va ganando equilibrio en sus expresiones con el devenir de las cosechas. De aromas sedosos con dejos de mina de lápiz. En boca, sus taninos incipientes aportan texturas granulosas finas que resaltan las notas precisas de frutas rojas con toques herbales. De trago profundo y grato a la vez. Beber entre 2023 y 2031. Puntos: 93,5.

Rosell Boher Grande Cuvée Millésimée 2018 de Rosell Boher, Valle de Uco $12.000

Detrás de este Blend de Pinot Noir (85%) con dosis de Chardonnay (15%), y más de 40 meses sobre sus lías, hay una largo relato que empezó con la cosecha 1999. Sin dudas, un vino con estilo singular que lleva la firma de Alejandro “Pepe” Martínez. De paladar reposado y buen volumen, con burbujas finas que subrayan su carácter herbal. Trago largo y llano , también descarado y complejo, para tomar o guardar. Beber entre 2023 y 2026. Puntos: 93,5.

mejores vinos

Lorenzo LoDivino 2017 de Lorenzo de Agrelo, Agrelo, Luján de Cuyo $12.500

Con uvas originarias de un sector elevado seleccionado del núcleo de la finca (orientación cenital), Matías Prieto gesta un Malbec completo. De aromas sólidos y simples, pero puente hacia boca vertical, mordiente y granulosa. Y eso lo abre y lo hace comunicativo, con algo de frutas negras y un buen frescor que le incorpora aptitud y más profundidad. Comparado con sus hermanos (Lo Sagrado – orientación sur – y Lo Bendito – orientación norte-), resulta más moderno y preciso en su mensaje. Puntos: 92,5.

Zuccardi Aluvional Gualtallary 2019 de Zuccardi Valle de Uco, Gualtallary $27.700

La fijación por la coherencia llevó a Sebastián Zuccardi a modificar el estilo de esta línea, por fuera y por dentro. Acá hay un tinto complaciente y con buena tensión, con pizcas herbáceas en sus aromas y una fruta madura en su paso por boca. Fiel a la zona, resulta un Malbec sencillo basado en las texturas unificadas. Con mucho potencial. Beber entre 2023 y 2029. Puntos: 95.

Enzo Bianchi Gran Corte 2019 de Bodegas Bianchi, San Rafael, Mendoza $37.100

Silvio Alberto sabe muy bien que este fue, es y deberá seguir siendo el gran vino de la bodega, por biografía y origen. Y en este 2019 optó por fusionar Malbec (41%), Cabernet Sauvignon (28%), Merlot (24%) y Petit Verdot (7%). De aromas cálidos y algo classy, con frescor y una granulosidad fina que marca su paso por boca. De aromas fuertes y austeros, paladar franco con dejos de grafito y frutas negras, bien del Cabernet Sauvignon. Beber entre 2023 y 2029. Puntos: 94.