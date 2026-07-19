Un pueblo de España busca habitantes emprendedores para vivir allí: dónde está Una propuesta que busca transformar la vida rural a través de la innovación y nuevas oportunidades para quienes decidan instalarse. Por Agregar C5N en









Este pequeño pueblo en España busca a emprendedores que quieran ir a vivir allí.

Un pueblo español impulsa una iniciativa para atraer nuevos habitantes y revitalizar su comunidad.

El proyecto busca sumar emprendedores de todo el mundo con alojamiento accesible y herramientas para sus negocios.

La propuesta no solo apunta al desarrollo empresarial, sino también a crear vínculos con los vecinos del lugar.

Las primeras empresas seleccionadas llegarán en 2027 para vivir durante un año en la localidad. San Xoán de Río, un pequeño pueblo de Galicia con 500 habitantes, pondrá en marcha una iniciativa urbanística con el objetivo de sumar nuevos residentes. La localidad española busca atraer a 120 personas interesadas en mudarse y emprender lejos de las grandes ciudades, como parte de una estrategia para revitalizar su comunidad.

Con la intención de demostrar que los pueblos rurales también pueden ofrecer oportunidades frente a las grandes ciudades, San Xoán de Río busca atraer a emprendedores de distintas partes del mundo. La iniciativa propone que nuevos vecinos puedan instalarse en la localidad gallega con un costo de vida accesible, pagando un alquiler de 350 euros mensuales.

La iglesia del pueblo. Red Nacional de Pueblos Acogedores El proyecto se llama Rural Valley y fue impulsado por Xosé Miguel Pérez Blecua, el alcalde de San Xoán de Río. El objetivo de esta iniciativa es demostrar que los pueblos rurales también pueden convertirse en espacios competitivos para el desarrollo empresarial. De esta manera, la localidad busca posicionarse como una alternativa frente a grandes ciudades como Madrid y Barcelona en el ámbito de los negocios y la innovación.

Cuál es el pueblo español que busca vecinos para emigrar San Xoán de Río seleccionará entre los emprendedores interesados a 30 startups (empresas emergentes) que podrán instalarse durante un año en las cabañas habilitadas por el proyecto. Los participantes deberán abonar una cuota mensual de 350 euros, que incluirá el alojamiento y la manutención durante su estadía en la localidad gallega.

Desde la alcaldía se llevará a cabo la construcción de cabañas para los nuevos residentes. Freepik Además, los emprendedores que formen parte de la iniciativa tendrán acceso a recursos tecnológicos pensados para potenciar sus proyectos. Entre las herramientas disponibles se destacan la conexión de fibra óptica de un gigabit y espacios destinados al desarrollo de prototipos, con el objetivo de facilitar el crecimiento de sus negocios en un entorno preparado para la innovación.

Más allá del desarrollo de nuevos proyectos, San Xoán de Río busca que quienes lleguen a la localidad puedan generar un vínculo con el lugar y su comunidad. La iniciativa no apunta únicamente a atraer personas por sus oportunidades económicas, sino también a que los nuevos habitantes conozcan la vida del pueblo y se integren con sus vecinos. Para fortalecer esa conexión, el proyecto contempla actividades sociales en las que los participantes colaboren con la comunidad local. El pueblo también ofrece muchos paisajes naturales. Red Nacional de Pueblos Acogedores Debido al tiempo que demandará la construcción de las cabañas y a los posibles retrasos que puedan surgir durante el proceso, el inicio del Rural Valley está previsto para 2027. El proyecto comenzaría en marzo de ese año con la llegada de las primeras 30 startups seleccionadas para formar parte de la iniciativa en San Xoán de Río.