23 de julio de 2026 Inicio
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Ante la caída del turismo nacional, el Gobierno destacó el récord de turistas extranjeros de países no limítrofes

Un 13,2% menos de argentinos viajaron al exterior en abril y crece la preocupación por la caída de la ocupación hotelera en julio, pero la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes destacó el "récord histórico" de visitantes de países no limítrofes.

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Bariloche alcanza una ocupación del 85%

Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70% en la temporada de invierno 2026.

Mientras un 13,2% menos de argentinos viajaron al exterior en abril y crece la preocupación por la baja ocupación hotelera en la Costa Atlántica durante julio, el Gobierno destacó el "récord histórico" de turistas provenientes de países no limítrofes en el primer semestre de 2026.

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Entre enero y junio ingresaron 1.434.001 visitantes, el mejor registro de los últimos 25 años y superior al máximo alcanzado en 2019. En total, durante ese período arribaron al país 3.115.089 turistas extranjeros, de los cuales casi la mitad provino de mercados no limítrofes.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, adjudicó el resultado a "una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo".

"Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord", consideró Scioli en X y enumeró: "Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina".

El funcionario destacó la importancia de continuar fortaleciendo la conectividad internacional, afirmó que Argentina se ha instalado "como un destino valioso y de calidad" y vaticinó: "Sobre esto vamos a crecer cada vez más". En ese sentido, recientemente encabezó el anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo, fortaleciendo la llegada de turistas brasileños a la Patagonia.

Turismo a dos velocidades

Mientras la Costa Atlántica sufre la caída del turismo interno durante el invierno, el crecimiento del turismo receptivo se refleja en el desarrollo de esta temporada. De acuerdo con un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, los principales destinos de nieve registran una muy buena afluencia de visitantes. Bariloche alcanza una ocupación del 85%, Malargüe del 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70%, con Ushuaia consolidándose como uno de los destinos más elegidos por el turismo brasileño.

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