Cuáles son las 5 películas que estimulan la mente según un estudio de Harvard

Cuáles son las películas que estimulan la mente según Harvard

Estos cinco clásicos cinematográficos que invitamos a ver si aún no lo hicieron son:

Vértigo (1958)

vertigo.jpg

Vértigo, la más antigua de las cinco mencionadas, es una de las películas mejor valoradas de la cinematografía estadounidense y una de las obras cumbres del reconocido cineasta Alfred Hitchcock. Además, según Harvard formaría parte de esas películas que te ayudan a estimular la mente.

Un film muy interesante que narra la historia de un detective de San Francisco, Scottie (James Stewart), que sufre vértigo y tras el accidente de un compañero que cae al vacío desde una cornisa mientras persiguen a un delincuente, toma la abrupta decisión de retirarse, pero es contratado por un viejo amigo para que vigile discretamente a su hermosa mujer, Madeleine (Kim Novak), quien se comporta de forma errática y parece estar poseída por un espíritu. La película toca temas como la obsesión, la parálisis psicológica y física y la frágil naturaleza del amor.

Terciopelo Azul (1986)

terciopelo azullll.jpg

Esta película es otro clásico estadounidense, dirigida y escrita por David Lynch, un director de cine incalificable, amado y odiado a la vez. Una de sus tantas producciones cinematográficos que se caracteriza por su tinte surrealista, donde mezcla elementos de terror psicológico con el cine negro.

El título fue tomado de la canción homónima de Bobby Vinton, "Blue Velvet". Este film también es de índole detectivesco y relata el misterio de la extraña relación sadomasoquista entre los dos protagonistas, Dorothy (Isabella Rossellini) y Frank (Dennis Hopper).

El laberinto del fauno (2006)

el laberinto del faunoo.jpg

El laberinto del fauno es la tercera película que según los expertos de Harvard ayuda a estimular la mente. Este estreno tan destacado en el año 2006, ambientado en España de los años cuarenta donde se mezclan los géneros drama y fantasía oscura, fue escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro.

Cabe mencionar que no solo se destaca por ser uno de los films de mejores críticas a nivel mundial durante el año de su lanzamiento, sino también la película con mas candidaturas a los premios Óscar entre las que no son de habla inglesa, ganando tres de ellos, además de once premios Ariel, donde ganó la nominación a la mejor película y director. Hoy en día es considerada prácticamente de culto por muchos cinéfilos.

La cinta blanca (2009)

la cinta blanca.jpg

Es otro film profundo que reflexiona sobre la condición humana, de género dramático, escrita y dirigida en el 2009 por el realizador austríaco Michael Haneke, describe la vida de un pequeño pueblo del norte de Alemania justo antes de la Primera Guerra Mundial.

Su argumento gira en torno a los acontecimientos que sacude a la comunidad de la aldea que vive en dicho pueblo. Esta película también fue de las destacadas por Harvard tras obtener 48 nominaciones y 62 galardones, entre ellos dos nominaciones a los Premios Óscar: Mejor fotografía y Mejor película de habla no inglesa.

Todos los hombres del presidente (1976)

todos-los-hombres-del-presi-1617987976.jpg

Esta película protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman, y dirigida por Alan J. Pakula, fue una de las grandes triunfadoras de los años 70. Se narran las investigaciones de dos jóvenes periodistas del diario The Washington Post, que terminan desencadenando el llamado “caso Watergate”.

Una de esas cintas basadas en hechos reales que dan una visión precisa de la historia más o menos moderna de Estados Unidos.

Aunque en la lista compartida por IMDB (traducido al español: base de datos de películas en Internet) hay muchas más películas que te ayudan a estimular la mente, según Harvard, estas son cinco de las más significativas, las cuales dan muestra que el cine es mucho más que un entretenimiento.