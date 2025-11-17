Cuál es la plaza particular que está en Buenos Aires y conmemora la última Copa del mundo

Este patio de juegos no es solo una intervención estética: es parte de un proyecto de inclusión urbana, pensado para mejorar la calidad de vida en el sur de la Ciudad.

Se estrenó una plaza particular que conmemora la última Copa del mundo y es el primer patio de juegos temático dedicado a la Selección Argentina

Buenos Aires sumó un espacio público único que ya despierta curiosidad entre vecinos, turistas y fanáticos del fútbol. Se trata de una plaza particular que conmemora la última Copa del mundo y es el primer patio de juegos temático dedicado a la Selección Argentina, ¿cuál es?

Agendá para el verano: está cerca de Buenos Aires y tiene piletas y termas

Este espacio está ubicado en Lugano I y II, exactamente en la intersección de Nicolás Descalzi y Av. Soldado de la Frontera, al sur de la Ciudad, habla de un homenaje permanente al histórico triunfo en Qatar 2022 y a la pasión que une a todo el país.

La inauguración contó con actividades infantiles y la presencia del ministro de Espacio Público e Higiene Urbana, Ignacio Baistrocchi, quien destacó que la puesta en valor del área forma parte del plan de desarrollo del sur porteño. La ciudad buscó no solo crear una plaza temática, sino también ofrecer más oportunidades de juego, integración y accesibilidad para todas las infancias.

La Ciudad inaugura un patio de juegos en Lugano I y II y su particularidad es que cada rincón tiene referencias directas al Mundial ganado por la Scaloneta . El diseño fue pensado como una experiencia completa que combina deporte, fantasía y juego simbólico, con estructuras innovadoras y un fuerte espíritu inclusivo.

El punto más llamativo son los tres mangrullos temáticos, que representan las tres estrellas de los campeonatos mundiales de Argentina. Cada torre tiene toboganes, miradores y pasarelas que permiten a los chicos trepar, explorar y jugar como si estuvieran dentro de una gran estructura futbolera.

2. Lomadas con forma de pelota de fútbol

El suelo también es parte del concepto: las lomadas diseñadas como pelotas de fútbol hacen del terreno un espacio dinámico, que invita a saltar, escalar y desarrollar habilidades motoras.

3. “La Escaloneta”: el colectivo que enamora a la primera infancia

Uno de los grandes favoritos es el colectivo llamado “La Escaloneta”, un guiño al apodo de la Selección y a su entrenador. Es un juego especialmente pensado para niños pequeños, con colores y formas amigables para estimular la imaginación.

4. Juegos diversos e inclusivos

La plaza suma hamacas, plataformas de equilibrio, un domo escalador, paneles inclusivos, una callecita recreativa y estaciones sensoriales. Todo el espacio fue diseñado buscando la integración de niños con diferentes necesidades, con recorridos anchos y zonas pensadas para que nadie quede afuera del juego.

5. Un sector de calma para regular estímulos

En línea con las tendencias actuales de diseño inclusivo, la plaza incorpora un sector de calma separado del resto del patio. Allí, los chicos pueden tomarse un descanso, regular estímulos o relajarse en un espacio con plantas, sombra y mobiliario para las familias.

6. Seguridad: piso antigolpes y señalética accesible

El suelo fue renovado por completo: ahora tiene caucho antigolpes, diseñado especialmente para este patio temático. Además, la señalética incorpora pictogramas, facilitando la comprensión para chicos con dificultades comunicacionales o con neurodivergencias.

Datos clave del patio de juegos “Argentina Campeón Mundial”