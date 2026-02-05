5 de febrero de 2026 Inicio
Cuál es la playa de Uruguay que cada día deja más de lado a Punta del Este

El fenómeno se refleja en el aumento de reservas, nuevas inversiones y en la creciente presencia del destino en portales de viajes.

Los destinos de Turismo en Uruguay que te dejarán asombrados

Los destinos de Turismo en Uruguay que te dejarán asombrados

Turismo Rocha

El mapa turístico de Uruguay empieza a mostrar cambios en las preferencias de los viajeros y una playa gana cada vez más protagonismo entre quienes buscan descanso, naturaleza y precios más accesibles que los destinos tradicionales. Mientras Punta del Este continúa siendo un ícono del verano rioplatense, un nuevo punto de Turismo costero se posiciona como la opción elegida por quienes priorizan tranquilidad y experiencias auténticas.

Un entorno natural tranquilo y apartado para pasar el Día de los enamorados. 
Durante las últimas temporadas, operadores turísticos y visitantes coinciden en que este balneario uruguayo combina paisajes naturales y una propuesta gastronómica y cultural en crecimiento. Además, su entorno conserva un perfil relajado que atrae tanto a familias como a jóvenes que buscan desconectar del ritmo urbano sin resignar servicios.

Esta es la playa uruguaya que reemplaza a Punta del Este

Cabo Polonio uruguay

Cabo Polonio fue reconocido por el gobierno de Uruguay como Parque Nacional y Área Natural Protegida debido a su alto valor ambiental y a la necesidad de preservar sus ecosistemas y paisajes característicos. Frente a sus costas se ubican tres pequeñas formaciones rocosas, conocidas como islas de Torres: isla Rasa, isla Encantada y El Islote; donde habita una destacada colonia de lobos marinos que puede observarse desde la orilla.

El balneario mantiene un perfil extremadamente tranquilo, ya que cuenta con menos de un centenar de residentes permanentes. Se ubica en el kilómetro 264,5 de la ruta 10, dentro del departamento de Rocha, y solo se puede ingresar en vehículos todoterreno habilitados para preservar el entorno natural.

El recorrido hasta el pueblo, de unos siete kilómetros a través de dunas y paisajes costeros, forma parte de la experiencia turística. También es posible llegar caminando o a caballo, ya sea desde el punto de acceso principal o desde la localidad vecina de Valizas.

