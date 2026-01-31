31 de enero de 2026 Inicio
Este es el pueblo tranquilo de Uruguay que está rodeado de sierras y es perfecto para una escapada

Su encanto no está en la cantidad de actividades, sino en la calidad de la experiencia: silencio, aire puro, paisajes abiertos y una conexión real con la naturaleza.

Estos espacios promueven un vínculo respetuoso con el entorno y permiten conocer de cerca especies animales, paisajes serranos y expresiones artísticas integradas al territorio.
  • Rodeada de sierras, monte nativo y arroyos, es ideal para desconectar del ruido y el estrés.
  • Ofrece senderos ecoturísticos, miradores naturales y recorridos guiados a pie, en bici o a caballo.
  • Permite dormir en domos geodésicos y contemplar cielos estrellados con mínima contaminación lumínica.
  • Combina naturaleza, aventura y gastronomía local en experiencias al aire libre.

Este es el pueblo tranquilo de Uruguay que está rodeado de sierras y es perfecto para una escapada: entre cerros suaves, senderos naturales y cielos estrellados, este lugar se consolida como uno de los destinos más elegidos para quienes buscan descansar, reconectar con la naturaleza y escapar del ruido urbano.

Uno de sus grandes atractivos es la posibilidad de recorrer senderos entre flora autóctona, descubrir formaciones rocosas de millones de años y llegar a miradores con vistas panorámicas de 360 grados. Caminatas autoguiadas o acompañadas permiten conocer el ecosistema local y su riqueza geológica.

Ubicada en el departamento de Lavalleja, esta pequeña localidad serrana invita a bajar el ritmo y disfrutar de experiencias auténticas.

Villa Serrana

Cómo es Villa Serrana, la localidad uruguaya perfecta para visitar y descansar

Villa Serrana se caracteriza por su entorno natural intacto, atravesado por sierras, arroyos y monte nativo. Lejos del turismo masivo, ofrece un paisaje que combina silencio, biodiversidad y propuestas de ecoturismo pensadas para disfrutar sin apuro.

La zona cuenta con múltiples propuestas para quienes buscan una escapada activa pero relajada. Se pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta, cabalgatas por caminos rurales y recorridos interpretativos donde se aprende sobre flora, fauna, hongos y aves del lugar.

Algunas experiencias incluyen visitas a arroyos y saltos de agua escondidos entre las sierras, fogones al aire libre y comidas típicas preparadas con productos locales, en un entorno donde el tiempo parece detenerse.

Dormir bajo las estrellas: una experiencia única

  • Uno de los grandes diferenciales de Villa Serrana es su oferta de alojamientos integrados al paisaje. Los domos geodésicos permiten observar el cielo nocturno directamente desde la cama, convirtiendo cada noche en una experiencia especial. La baja contaminación lumínica hace que la observación de estrellas sea uno de los planes imperdibles.
  • También hay casas de campo de estilo criollo, antiguas construcciones de piedra recicladas, ideales para viajes en pareja, con amigos o en grupos pequeños.

Arte, cultura y biodiversidad en reservas naturales

  • A pocos minutos de Villa Serrana se encuentran reservas naturales y espacios culturales a cielo abierto donde conviven bosque nativo, fauna silvestre y propuestas artísticas. Senderos guiados, safaris fotográficos, talleres y residencias de artistas forman parte de una oferta que combina naturaleza, cultura y sustentabilidad.
