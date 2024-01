Cuál es la hierba que ayuda a la memoria y evita el estrés según Harvard

Uma Naidoo, psiquiatra nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, es autora de This is your brain on food ("Lo que la comida le hace a tu cerebro"), una guía con alimentos que ayudan a la salud mental. Allí se destaca, entre varios alimentos naturales, una especia aromática que suele ser utilizada para algunas salsas.

Cuál es la hierba que recomienda Harvard para evitar el estrés y potencia la memoria

Se trata del romero, una planta aromática que se usa como condimento en salsas y carnes, pero eu cuenta con propiedades ideales para el cuidado de la salud.

La especialista Naidoo explica que: "El uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia) mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad".

Beneficios para la memoria

Además de utilizarse en la cocina y aromatizar diversas recetas, el romero es ideal por las propiedades que tiene y los beneficios en referencia al cuidado de la salud.

Alguna investigaciones sostienen que "respaldan las numerosas propiedades antioxidantes y protectoras del cerebro del romero". Y agrega: "El uso de la hierba y sus extractos puede ayudar a aliviar el dolor (analgesia) mientras actúa como un tónico para el sistema nervioso, aliviando los síntomas de estrés, depresión y ansiedad".

Por otro lado, se está estudiando actualmente su capacidad para prevenir el envejecimiento cerebral o el Alzheimer.

Una investigación que se publicó en Complementary Therapies in Clinical Practice, asegura que el romero podría ser beneficiosa para la memoria debido a que contiene ácido carnósico, con propiedades neuroprotectoras.

Beneficios para el estrés

Un estudio publicado en Journal of Biomedical Science, reveló que el romero cuenta con varios compuestos bioactivos y fitocompuestos que permiten:

Actividades antiinflamatorias

Capacidad antioxidante

Efecto antimicrobiano

Actividades antiproliferativas

Propiedades inhibidoras y atenuantes

Cada una de estas propiedades guardan relación directa con su alto contenido de polifenoles, ácido carnósico y ácido rosmarínico. Al mismo tiempo, podrían ser útiles en el alivio de dolencias, control del estrés y problemas vinculados con la inflamación.

Cuánto se recomienda consumir por día

El reconocido sitio Healthline asegura que se debería consumir 500 mg de romero, de manera oral, dos veces al día, durante 1 mes. El mismo sitio sostiene que reduce significativamente los niveles de ansiedad, mejora la memoria y la calidad del sueño entre los estudiantes universitarios.