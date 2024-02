Cuál es la frase que más rompe una relación según la Universidad de Harvard

Dentro de los factores que se describen con anterioridad, es fundamental tener una buena comunicación ya que puede ayudar mucho a que no se produzcan peleas o enfrentamientos. Si la comunicación no fluye puede ser indicativo de que algo no va bien. En caso de presentarse discusiones, la universidad de Harvard sostiene que algunas frases o expresiones deben saltearse porque generan mucho daño.

Qué frase daña más la relación según Harvard

Cortney S. Warren, psicóloga formada en la Facultad de Medicina de Harvard y autora de 'Letting Go of Your Ex', asegura que logró detectar la frase que más relaciones ha roto: "Ojalá nunca nos hubiéramos conocido".

harvard Otras frases hirientes que pueden acabar con una relación amorosa

La especialista que lleva más de 20 años trabajando con parejas y la psicología de las relaciones, asegura que esta frase puede ser tan hiriente que puede llegar a significar el fin de la relación.

Qué otras frases pueden acabar con la pareja

Sin embargo, Warren no se queda allí y explica que el desprecio es uno de los factores que más hacen que se rompan las relaciones. Frases como "eres patético", "eres una molestia", "me das asco", "si no tuviéramos hijos ya te habría dejado" o "no mereces mi tiempo", son ejemplos que definitivamente influyen en que alguna de las partes quiera acabar con la relación amorosa.

Por otro lado, la psicóloga remarca que las palabras son hirientes, aunque, los gestos como poner los ojos en blanco dramáticamente, refleja un gesto de desprecio.

Cuáles son las prácticas saludables para una pareja

Algunas prácticas recomendadas para tener una relación saludable son: