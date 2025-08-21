Cuál es el truco ideal para enfriar una cerveza en minutos sin necesitar una heladera o freezer ¿Te suena? Llegan los amigos y la bebida aún está caliente. Meterla en la nevera no va a servir de mucho, y el congelador… bueno, mejor no arriesgarse a olvidarla allí. Por







Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

¿Te suena? Llegan los amigos y la cerveza aún está caliente. Meterla en la nevera no va a servir de mucho, y el congelador, mejor no arriesgarse a olvidarla allí. Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

No, el hielo por sí solo no es suficiente. Para acelerar el enfriado, lo que de verdad funciona es combinar hielo, agua y sal gruesa (y si no tienes, sal común). Y sí, tiene una explicación científica.

Si la cerveza está caliente y la sed aprieta, ya sabes qué hacer. El trío hielo + agua + sal es el salvavidas oficial de cumpleaños, fiestas improvisadas y fines de semana sin plan. Sencillo, rápido, barato y con efecto inmediato.

enfriar Cómo es el truco para enfriar la cerveza en minutos Busca un cubo, una nevera de playa, una palangana o cualquier recipiente hondo.

Llénalo con mucho hielo (cuanto más, mejor).

Añade agua fría hasta cubrir las latas o botellas.

Echa unas tres cucharadas soperas de sal gruesa.

Sumerge las bebidas y espera entre 3 y 7 minutos, según lo fría que la quieras.

¿Por qué funciona? El agua mejora el contacto del frío con toda la superficie de la lata o botella , al contrario que el hielo solo, que apenas roza algunos puntos.

con toda la superficie de la , al contrario que el hielo solo, que apenas roza algunos puntos. La sal baja el punto de congelación del agua , haciendo que la mezcla esté más fría de 0 °C sin llegar a congelarse. Eso multiplica la velocidad del intercambio térmico.

, haciendo que la mezcla esté más fría de 0 °C sin llegar a congelarse. Eso multiplica la velocidad del intercambio térmico. Resultado: la cerveza se enfría hasta cuatro veces más rápido que con hielo solo.