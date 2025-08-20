Cómo es el truco que reveló una experta en limpieza para que el colchón de tu cama dure más Una especialista reveló un método sencillo y económico que ayuda a mantenerlo como nuevo durante más años. Por







¿Cómo es el truco que reveló una experta en limpieza para que el colchón dure más?.

Dormir bien depende no solo de la cantidad de horas de descanso, sino también del estado de tu cama. Con el paso del tiempo, la humedad, el polvo y el uso diario pueden deteriorarlo. ¿Cómo es el truco que reveló una experta en limpieza para que el colchón dure más?

Cuidar el lugar de descanso no es solo una cuestión de comodidad. También es importante para tu salud, ya que en él se pueden acumular ácaros y bacterias que afectan la calidad del sueño y la higiene del ambiente. Por eso, seguir prácticas de higiene adecuadas puede marcar la diferencia.

Descansar hoy en día es clave para recuperar energía, prevenir el estrés y mantener un buen rendimiento en la vida cotidiana. Y en ese descanso, la base de descanso juega un rol protagónico. Sin embargo, muchas veces no le damos el cuidado necesario y esto puede afectar tanto a nuestro sueño como a su durabilidad. Una experta en limpieza reveló un truco sencillo y efectivo para que tu cama dure más tiempo en buen estado, garantizando así noches de sueño reparador.

colchon Cómo hacer que el colchón de tu pieza dure más según una experta en limpieza La especialista recomienda girar y rotar el colchón cada tres meses para evitar que el peso del cuerpo deforme siempre la misma zona. De esta manera, la superficie se mantiene más uniforme y se retrasa el desgaste. Este hábito sencillo es clave para prolongar la durabilidad.

Además, sugiere ventilarlo al menos una vez por semana. Con solo retirar las sábanas y dejar que circule el aire natural durante algunas horas, se reduce la humedad acumulada y se evita la proliferación de microorganismos. En días de sol, este paso resulta todavía más efectivo.