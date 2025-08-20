Cómo bajar de peso, según Tommy Martin.

Bajar de peso es el objetivo que muchas personas en nuestra sociedad se imponen por diversos motivos, aunque todas buscan mejorar su salud y bienestar general. En esta línea, un médico estadounidense utilizó su cuenta de TikTok para explicar cómo pudo alcanzar y mantener un peso saludable sin la necesidad de contar calorías ni dietas estrictas.

Se trata del doctor Tommy Martin, quien ahora es triatleta y médico especializado en medicina interna y pediatría en Boston, pero que antes era una persona que luchó contra su propio peso. Llegó a los 104 kilos, y solo vio mejoras en su cuerpo cuando decidió cambiar su mentalidad y sus objetivos.

El especialista, entonces, dio a conocer cinco trucos que ayudan a bajar de peso sin necesidad de obsesionarse con las calorías. Según Martin, la clave está en hacer cambios en el estilo de vida que sean manejables y sostenibles a largo plazo. A continuación, los pasos a seguir para lograr este objetivo.

Adelgazar Los trucos para bajar de peso sin dietas estrictas En primer lugar, Martin destacó la importancia de dormir entre siete y nueve horas cada noche, ya que el descanso adecuado es esencial para regular las hormonas del hambre, lo que puede facilitar la pérdida de peso. Si bien no muchas veces podemos descansar esta cantidad de horas, lograrlo puede tener un impacto sumamente positivo en nuestro cuerpo.

Asimismo, el especialista recomendó una alimentación balanceada que incluya principalmente alimentos integrales, pero que también permita disfrutar de alimentos procesados con moderación. De esta forma, comer en el día a día no se convierte en una tarea forzada, sino en una ingesta consciente.

salud El hábito de los lunes que los expertos en salud recomiendan evitar si querés bajar de peso. Centro Médico Respiración En tercer lugar, el doctor aconseja encontrar una forma de ejercicio que se disfrute y se pueda realizar con regularidad, ya sea entrenamiento de fuerza o ejercicios cardiovasculares. El ejercicio cumple un papel fundamental en la pérdida de peso, por lo cual si lo hacemos, al menos vayamos con ganas. La hidratación es otro de los puntos importantes que marca Martin. En este sentido, sugiere que si el agua pura no es atractiva, es aceptable utilizar sabores sin calorías. Por último, sugiere contar con una comunidad de apoyo durante el objetivo de bajar de peso. Tener personas con quienes compartir logros y desafíos puede ser fundamental para este proceso.