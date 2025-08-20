20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Soy médico y estos son los trucos clave para bajar de peso sin dietas estrictas: nunca fallan

Tommy Martin es un especialista en la materia y recomendó algunas técnicas para fomentar el adelgazamiento.

Por
Cómo bajar de peso

Cómo bajar de peso, según Tommy Martin.

Bajar de peso es el objetivo que muchas personas en nuestra sociedad se imponen por diversos motivos, aunque todas buscan mejorar su salud y bienestar general. En esta línea, un médico estadounidense utilizó su cuenta de TikTok para explicar cómo pudo alcanzar y mantener un peso saludable sin la necesidad de contar calorías ni dietas estrictas.

Cuál es el mejor horario para ir a entrenar.
Te puede interesar:

El mejor momento del día para entrenar, según la ciencia

Se trata del doctor Tommy Martin, quien ahora es triatleta y médico especializado en medicina interna y pediatría en Boston, pero que antes era una persona que luchó contra su propio peso. Llegó a los 104 kilos, y solo vio mejoras en su cuerpo cuando decidió cambiar su mentalidad y sus objetivos.

El especialista, entonces, dio a conocer cinco trucos que ayudan a bajar de peso sin necesidad de obsesionarse con las calorías. Según Martin, la clave está en hacer cambios en el estilo de vida que sean manejables y sostenibles a largo plazo. A continuación, los pasos a seguir para lograr este objetivo.

Adelgazar

Los trucos para bajar de peso sin dietas estrictas

En primer lugar, Martin destacó la importancia de dormir entre siete y nueve horas cada noche, ya que el descanso adecuado es esencial para regular las hormonas del hambre, lo que puede facilitar la pérdida de peso. Si bien no muchas veces podemos descansar esta cantidad de horas, lograrlo puede tener un impacto sumamente positivo en nuestro cuerpo.

Asimismo, el especialista recomendó una alimentación balanceada que incluya principalmente alimentos integrales, pero que también permita disfrutar de alimentos procesados con moderación. De esta forma, comer en el día a día no se convierte en una tarea forzada, sino en una ingesta consciente.

salud
El hábito de los lunes que los expertos en salud recomiendan evitar si querés bajar de peso.

El hábito de los lunes que los expertos en salud recomiendan evitar si querés bajar de peso.

En tercer lugar, el doctor aconseja encontrar una forma de ejercicio que se disfrute y se pueda realizar con regularidad, ya sea entrenamiento de fuerza o ejercicios cardiovasculares. El ejercicio cumple un papel fundamental en la pérdida de peso, por lo cual si lo hacemos, al menos vayamos con ganas.

La hidratación es otro de los puntos importantes que marca Martin. En este sentido, sugiere que si el agua pura no es atractiva, es aceptable utilizar sabores sin calorías. Por último, sugiere contar con una comunidad de apoyo durante el objetivo de bajar de peso. Tener personas con quienes compartir logros y desafíos puede ser fundamental para este proceso.

Embed - How can I lose weight?!?! Here are five weight loss tips that do not involved counting calories. Now these will just make a calorie deficit more obtainable but if you are not in a calorie deficit you will not lose weight! For some counting calories can be very mentally taxing and emotionally hard. If it is not hard for you then counting calories and being very strict with tracking your food can be very beneficial. #weightloss #weightlosstips #fatloss #caloriedeficit #doctorreacts
@dr.tommymartin

How can I lose weight?!?! Here are five weight loss tips that do not involved counting calories. Now these will just make a calorie deficit more obtainable but if you are not in a calorie deficit you will not lose weight! For some counting calories can be very mentally taxing and emotionally hard. If it is not hard for you then counting calories and being very strict with tracking your food can be very beneficial. #weightloss #weightlosstips #fatloss #caloriedeficit #doctorreacts

original sound - Tommy Martin M.D.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Un enfermo de cáncer se hizo viral en las redes por pedir su medicación: "Estoy desesperado"

La senadora Álvarez Rivero pertenece al PRO cordobés.

Polémico mensaje de una senadora: "Yo no creo que los niños argentinos tengan derecho a ser curados en el Garrahan"

El número de insectos se disparó en todo el Valle de Las Vegas en los últimos años debido a varios cambios.

Estados Unidos está en alerta por una invasión de mosquitos: los motivos

Un peritaje del cuerpo médico forense confirmó que las bacterias agravaron las muertes por fentanilo adulterado

Un peritaje del cuerpo médico forense reveló que el fentanilo contribuyó al "desenlace fatal" de la mayoría de los pacientes

Llevar un estilo de vida socialmente activo se convierte en un factor clave para un envejecimiento saludable.  

Esta actividad que incluye a toda la familia beneficia la longevidad de los adultos mayores: de cuál se trata

play

Fentanilo contaminado: todas las irregularidades de HLB Pharma, el laboratorio investigado

Rating Cero

¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar
play

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

Gimena Accardi sorprendió con una decisión que lo cambia todo tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez

La noche siempre llega, basada en la novela de Willy Vlautin.
play

La noche siempre llega, la película de Netflix donde el sueldo no aumenta y no alcanza para alquilar: cuál es la trama

La serie se va a estrenar en menos de un mes.

Qué se sabe de Marvel Zombies, la nueva serie animada de Disney que llega después de Eyes of Wakanda

Lamine Yamal y Nicki Nicole fueron grabados paseando por las calles de Mónaco

Inseparables: las imágenes de la escapada romántica de Lamine Yamal y Nicki Nicole por Mónaco

Este lanzamiento confirma la tendencia de Netflix de producir series basadas en sucesos que impactaron a la opinión pública.
play

Está en Netflix y es una serie con una trama compleja y repleta de tensión

últimas noticias

play
¿Estás soltero?, la pregunta de Cazzu a ThomasDantas luego de escucharlo cantar

La pícara pregunta de Cazzu a un participante de Luk Ra en La Voz Argentina: "Que me lo digas vos..."

Hace 36 minutos
Racing o Vélez serán uno de los equipos argentinos que se asegurará un lugar en semifinales

Copa Libertadores: Racing y Vélez, ¿tendrá público visitante?

Hace 42 minutos
Hasta un 15% de descuento en YPF por la madrugada.

YPF suma un nuevo descuento y ofrece hasta un 15% en autodespacho de nafta por la madrugada

Hace 57 minutos

Renault actualiza el Kardian: nueva versión MY2025 para el mercado argentino

Hace 1 hora
play

Acorralado por la oposición, el Gobierno ahora considera un aumento en las prestaciones de discapacidad

Hace 1 hora