¿Cuál es el significado oculto de mover las manos al hablar según la psicología

La psicología se ha detenido en este comportamiento para descifrar qué significados podría tener y cómo influye en la manera en que interpretamos mensajes.

¿Cuál es el mensaje que hay detrás de este gesto tan habitual para muchos?

Los gestos son parte de la comunicación cotidiana, aunque muchas veces pasan desapercibidos. Entre ellos, el movimiento de las manos mientras hablamos genera curiosidad tanto en la vida diaria como en ámbitos profesionales.

Lo que para algunos es simple costumbre, para la ciencia puede revelar más de lo que imaginamos. Pero entonces... ¿Qué indica realmente mover las manos al hablar y qué secretos de la personalidad puede estar mostrando sin que lo notemos?

Qué significa mover las manos al hablar según la psicología

En distintos ámbitos —familiares, laborales o sociales— suele haber personas que destacan por su forma de comunicarse: hablan sin parar, interrumpen o dominan la conversación.

La psicóloga evolutiva y del desarrollo Gillian Forester, de la Universidad de Londres, sostiene que el uso de las manos al comunicarnos tiene un origen muy antiguo. “Los humanos somos seres altamente gestuales”, afirmó, señalando que esta conducta se remonta a unos 500 millones de años, cuando las manos eran clave para alimentarse y la forma de tomarlos influía en cómo la boca se preparaba para recibirlos.

Forester explica que las zonas del cerebro encargadas de controlar tanto las manos como la boca están estrechamente relacionadas, lo que permite comprender por qué es tan habitual gesticular al hablar. Más allá de su raíz evolutiva, este hábito también influye en la manera en que los demás nos perciben.

De acuerdo con la revista Forbes, mover las manos al expresarnos puede proyectar carisma e interés, logrando que el mensaje se perciba como más atractivo y convincente.

